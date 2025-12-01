Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό στα Μάλγαρα – Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έκλεισαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (1.12.25). Το μπλόκο των Μαλγάρων έρχεται να προστεθεί σε αυτά που έχουν ήδη στήσει οι αγρότες στη Νίκαια Λάρισας, στην Καρδίτσα και στη Θράκη. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι τα Χριστούγεννα και ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στον κόμβο των Μαλγάρων. Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 15:00 άνοιξαν και πάλι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από την ώρα που διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό, η κίνηση των οχημάτων στους γύρω δρόμους είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Μάλιστα, στο μπλόκο των Μαλγάρων επικράτησε ένταση όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρακτέρ. Ο οδηγός του ΙΧ μετέβαινε στο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει χωρίς συνοδό. Οι αγρότες κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον οδηγό που είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα, οι αγρότες του είπαν πως προτίθενται να του πληρώσουν τη ζημιά.

Οι αγρότες του νομού Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας αιφνιδίασαν τις αστυνομικές δυνάμεις και από παρακαμπτήριες οδούς κατόρθωσαν να βγουν στην εθνική οδό στον κόμβο των Μαλγάρων και να παρατάξουν τα περίπου 200 τρακτέρ τους.

Μπλόκα και στη Θεσσαλία

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου τα εκατοντάδες τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στο σημείο παραμένει αυξημένη η παρουσία αγροτών και αγροτικών συλλόγων, ενώ στο μπλόκο φτάνουν σταδιακά και άλλα τρακτέρ, με τα περισσότερα να αναμένονται σήμερα για την ενίσχυση του αγροτικού μπλόκου. Στις 17:30 οι αγροτοσυνδικαλιστές στον κόμβο της Νίκαιας θα συνεδριάσουν για τις κινητοποιήσεις τους.

Η Τροχαία συνεχίζει τις εκτροπές της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών διαδρομών, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα προβλήματα στη ροή των οχημάτων.

Η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων χθες συνοδεύτηκε από επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, όταν αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν την Εθνική Οδό και ακολούθησαν συγκρούσεις με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Έγινε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί και τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο -ο ένας για βία κατά υπαλλήλων, φθορές και αντίσταση, ο δεύτερος για φθορά- ενώ η τρίτη σύλληψη έγινε στον κόμβο Νίκαιας για σωματικές βλάβες και αντίσταση. Οι αγρότες που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι. Από το πρωί εκατοντάδες αγρότες να έχουν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια της Λάρισας.

Παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών

Αποκλεισμένος παραμένει και σήμερα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, που έχουν τοποθετηθεί από χθες κατά μήκος του, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συκεκριμένα, ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Αγροτικά μπλόκα και σε άλλες περιοχές

Στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που, όπως αποφασίστηκε, θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης, με περισσότερα από 1000 τρακτέρ. Αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και από τα χωριά του νομού της Ροδόπης χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αποφάσισε ότι την Τρίτη το απόγευμα όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και των υπολοίπων χωριών θα μεταφερθούν στο Τελωνείο των Κήπων» , ενώ αγροτικά μηχανήματα ήδη έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του ΚΤΕΛ.

Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου Ιωαννίνων θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.

Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.

Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.