Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες έχουν κλείσει την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία

Την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία έχουν αποκλείσει οι αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης.

Η πρόσβαση για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι κλειστή πλέον τόσο από τη Γεωργική Σχολή στα Πράσινα Φανάρια, όσο και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έκλεισε και η πρόσβαση από τη Μουδανιών.

Περίπου 100 μέτρα πριν από αεροδρόμιο Μακεδονία οι αγρότες βρήκαν παραταγμένη μια κλούβα των ΜΑΤ και έτσι οι αγρότες της Θεσσαλονίκης σταμάτησαν.

Νωρίτερα, παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Λίγα μέτρα πιο μπροστά, παραμένουν εγκατεστημένα αστυνομικά οχήματα οριζόντια επί του οδοστρώματος, αποτρέποντας έτσι τυχόν μετάβαση παραγωγών στον κόμβο του αεροδρομίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες επιχείρησαν να στήσουν δεύτερο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο.

Οι αγρότες αποχώρησαν από το σημείο και κινήθηκαν επί της οδού Μουδανιών. Από εκεί προσπάθησαν να βγουν σε άλλον παράδρομο αλλά οι αστυνομικές δυνάμεις τους σταμάτησαν και πάλι.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα και στη Βόρεια Ελλάδα οι αγρότες

Στο μεταξύ, στη χθεσινή συνάντηση στον Τρίλοφο, οι συμμετέχοντες από 20 μπλόκα της Β. Ελλάδας, συγκρότησαν συντονιστική επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις. Επίσης αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, προτάθηκε η διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.

Σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας του κόμβου του Δερβενίου στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς, θα προχωρήσουν και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι του δήμου Λαγκαδά. Η ακριβής ώρα της κινητοποίησης θα αποφασιστεί σε γενική συνέλευση που έχει προγραμματιστεί για μετά τις 11 το πρωί, ενώ υπενθυμίζεται ότι χθες ο συμβολικός τους αποκλεισμός διήρκησε μία ώρα από τη μία το μεσημέρι.

Σταθερά στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένουν αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής και από την 1η Δεκεμβρίου διατηρούν κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά. Για σήμερα, προτίθενται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό δύο ωρών του ρεύματος προς Θεσσαλονίκης από τις 18.30, αν και τις οριστικές αποφάσεις θα τις λάβει η γενική τους συνέλευση μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τη μία μετά το μεσημέρι -και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας. Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής, το σημείο έχει ενισχυθεί από συναδέλφους τους από διάφορες περιοχές της Πέλλας.