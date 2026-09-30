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Ρόδος: Έσπασαν κάβοι του κρουαζιερόπλοιου Scarlet Lady στο λιμάνι – Βίντεο

Μετά τη θραύση των κάβων, το Scarlet Lady μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια
Κρουαζιερόπλοιο
Το κρουαζιερόπλοιο στη Ρόδο
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Μεγάλη κινητοποίηση του Κεντρικού Λιμεναρχείο στη Ρόδο προκάλεσε περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο Scarlet Lady, το οποίο βρισκόταν στο κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Το περιστατικό με το κρουαζιερόπλοιο στη Ρόδο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:15 της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κάβοι πρόσδεσης του πλοίου έσπασαν εξαιτίας του έντονου κυματισμού.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του, προκειμένου να προφυλαχθεί από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Μετά τη θραύση των κάβων, το Scarlet Lady μετακινήθηκε προς την άκρη του λιμανιού, όπου ήρθε σε επαφή με ένα καταμαράν και δύο μικρότερα πλοιάρια που βρίσκονταν δεμένα στο σημείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την επαφή δεν προκλήθηκαν ζημιές.

Ο πλοίαρχος αντέδρασε άμεσα και, με κατάλληλους χειρισμούς, κατάφερε να απομακρύνει το κρουαζιερόπλοιο με τις δικές του δυνάμεις και να το επαναφέρει στη θέση πρόσδεσής του.

Παράλληλα, τα ρυμουλκά του λιμανιού τέθηκαν σε ετοιμότητα, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ δεν προέκυψε κίνδυνος για τους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι άμεσοι χειρισμοί του πλοιάρχου συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτροπή μιας σοβαρότερης εξέλιξης.

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