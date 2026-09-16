Χωρίς μέτωπο η φωτιά στην Παιανία σε χαμηλή βλάστηση: Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Χωρίς μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (16.09.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Παιανία κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

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Επίσης ο Δήμος Παιανίας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.