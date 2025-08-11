Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν η 24χρονη και ο 37χρονος σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (11.08.2025) ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για βιασμό σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Όμως, η ανήλικη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης. Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Αρχικά στα τέλη Ιουλίου η μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης όπου κατήγγειλε τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προσέγγισαν το μικρό παιδί και με τη βοήθεια ειδικών το κοριτσάκι επιβεβαίωσε πως είχε βιαστεί από τον 37χρονο. Ωστόσο, το παιδί έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, αφού περιέγραψε πως η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη ώστε ο 37χρονος να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες ορέξεις τους στο σωματάκι του παιδιού.

Αποκάλυψε, δε, πως είχε πέσει πολλές φορές θύμα ξυλοδαρμού από το ζευγάρι, ενώ είπε πως ο 37χρονος χτυπούσε συχνά την 24χρονη.