Ελλάδα

Πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπαιρνε μέρος σε κατάσβεση φωτιάς έκανε αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Αώο

Η φωτιά για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούσε το ελικόπτερο, εκδηλώθηκε σε απόκρημνο σημείο της Τύμφης, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, και προκλήθηκε από κεραυνό
Πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπαιρνε μέρος σε κατάσβεση φωτιάς έκανε αναγκαστική προσγείωση στον ποταμό Αώο
Το πυροσβεστικό ελικόπτερο που προσγειώθηκε στις όχθες του Αώου / πηγή φωτογραφίας Star
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Ένα ακόμα πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε σε φωτιά σε δάσος στο όρος Τύμφη, κοντά στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, παρουσίασε πρόβλημα στον κάδο πυρόσβεσης αυτή τη φορά και προσγειώθηκε στις όχθες του ποταμού Αώου.

Το ελικόπτερο καθηλώθηκε στις όχθες του Αώου, στο σημείο από όπου έπαιρνε νερό για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο της Τύμφης ανάμεσα από το χωριό Καλλιθέα και την Κόνιτσα.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος και ο χειριστής αντιλήφθηκε έγκαιρα ότι υπήρχε πρόβλημα στον κάδο του.

Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και προσπάθησαν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Η φωτιά για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούσε το ελικόπτερο, εκδηλώθηκε σε απόκρημνο σημείο της Τύμφης, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων.

Από το έδαφος επιχείρησαν μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 7 πυροσβέστες και τη συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.

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