Καιρός: Κόκκινος συναγερμός στην Κρήτη με ριπές ανέμων 135 χλμ/ώρα, ζέστη και ξηρασία – Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Η Ανατολική Κρήτη, όπως δείχνουν τα στοιχεία των μετεωρολόγων για τον καιρό της Παρασκευής (28/8/26) είναι η περιοχή που θα «μαστιγωθεί» περισσότερο από τον δυνατό αέρα, που θα έχει τοπικά, ριπές εως 135 χλμ/ώρα ενώ στη Νότια Κρήτη θα φτάνουν τα 126 χλμ/ώρα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο αέρας που φαίνεται να ανησυχεί τους ειδικούς για την εκδήλωση πυρκαγιάς…

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει χαρακτηριστικά, για τον καιρό της Παρασκευής (28/8/26) στην Κρήτη, ο Θοδωρής Κολυδάς, θα υπάρχει ένας «ιδιαίτερα δυσμενής συνδυασμός πολύ ξηρής καύσιμης ύλης, παρατεταμένης ζέστης και εξαιρετικά ενισχυμένου πεδίου ανέμων».

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Για αυτή τη μέρα, η Πολιτική Προστασία κατατάσσει τις Π.Ε. Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κατηγορία 5 – Κατάσταση Συναγερμού, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας. Τα Χανιά βρίσκονται στην Κατηγορία 4 – Πολύ Υψηλός Κίνδυνος. Στην Κατηγορία 5 βρίσκονται επίσης Ρόδος και Κάρπαθος.

Ο μέγιστος μέσος άνεμος, υπολογίζεται στα 8 μποφόρ…

Η κατάσταση αναμένεται να είναι εξαιρετικά δύσκολη, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως εξηγεί χαρακτηριστικά «με τόσο ισχυρό ανεμολογικό πεδίο, μια αρχική εστία μπορεί να αποκτήσει πολύ γρήγορα μεγάλη ταχύτητα εξάπλωσης, να δημιουργήσει κηλιδώσεις σε σημαντική απόσταση από το κύριο μέτωπο και να δυσχεράνει σημαντικά τόσο την επίγεια όσο και την εναέρια κατάσβεση».

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Μάλιστα, σημειώνει ότι «στην Κρήτη προστίθεται και ο παράγοντας της ορογραφιας. Το έντονο ανάγλυφο μπορεί σε συγκεκριμένες υπήνεμες περιοχές, περάσματα και πλαγιές να επιταχύνει ακόμη περισσότερο τη ροή, δημιουργώντας πολύ ισχυρές και ριπαίες τοπικές ενισχύσεις. Έτσι εξηγούνται και οι πολύ υψηλές μέγιστες ριπές που εμφανίζει το ICON-EU».

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

• Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Θεσπρωτίας, ΠΕ Πρέβεζας)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)

• Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Παρασκευή (28/8/26)

Η θερμοκρασία γενικά θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα με μία μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά όπου θα φτάσει τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοανατολικά θα σημειωθεί μικρή πτώση και θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς.

Στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς.

Μακεδονία Θράκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βελτίωση πλην της Κεντρικής Μακεδονίας όπου τοπικά θα διατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ ενώ στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία:Από 20 έως 37 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, τοπικά στη Θεσσαλία 39 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 με τάση ενίσχυσης από τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και βαθμιαία τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.