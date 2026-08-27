Ελλάδα

Βέροια: Δυο χωριά στο πένθος για την 18χρονη Κατερίνα που πνίγηκε στον καταρράκτη παραμονή των γενεθλίων της

Έπεσε στο νερό μπροστά στον 17χρονο φίλο της και ξεψύχησε - Λίγες ώρες νωρίτερα, ανέβαζε φωτογραφίες από το μαγικό τοπίο με τους καταρράκτες
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Οι διακοπές στην Ημαθία, τόπο καταγωγής της, μετατράπηκαν σε τραγωδία για την 18χρονη Κατερίνα, που θέλησε να κάνει μια βόλτα στους καταρράκτες Δερματά, στη Βέροια, παραμονή των γενεθλίων για την ενηλικίωσή της.

Οι φωτογραφίες που έβγαζε με τον 17χρονο φίλο της στους καταρράκτες, έμελλε να είναι οι τελευταίες, με το άτυχο κορίτσι να πέφτει να νερό, να παρασύρεται από τα ρεύματα και να αφήνει την τελευταία πνοή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και δύο χωριά της Βέροιας.

Οι κάτοικοι στη Σφηκιά από όπου κατάγεται ο πατέρας της αλλά και στα Ριζώματα το ορεινό χωριό που ζει η γιαγιά της σύμφωνα με το veriotis.gr, δε μπορούν να πιστέψουν ότι το 18χρονο κορίτσι έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά. Λίγες ώρες πριν το κακό, ανέβαζε φωτογραφίες στα social από το ονειρικό τοπίο με τον καταρράκτη, χωρίς να μπορεί και η ίδια να φανταστεί ότι θα ήταν ο τόπος που θα ξεψυχούσε.

Η βόλτα που μετατράπηκε σε τραγωδία

Η τραγωδία με το άτυχο κορίτσι που ζούσε στην Αθήνα και έκανε αυτό το διάστημα διακοπές στον τόπο καταγωγής του, έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (27/8/26).

Τότε, βρέθηκε ξαφνικά στο νερό, με τον 17χρονο φίλο της να προσπαθεί να την βοηθήσει χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνει. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr εξετάζεται το ενδεχόμενο το κορίτσι να έπαθε κάποια κρίση που σχετίζεται με θέμα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο φίλος της κάλεσε το 112 για βοήθεια, ωστόσο όταν οι διασώστες την εντόπισαν, ήταν πια χωρίς τις αισθήσεις της.

Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσουν τα αίτια της τραγωδίας. Εκτός από το ενδεχόμενο κάποιας κρίσης, εξετάζεται και αυτό της ανακοπής λόγω της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας του νερού.

Η αστυνομία πήρε κατάθεση από τον 17χρονο που ήταν μαζί με το κορίτσι και ενημερώθηκε ο εισαγγελέας.

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