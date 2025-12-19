Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 44χρονος που κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει με κορδόνια την 34χρονη σύντροφό του

Εκείνος μάλιστα φαίνεται να χτύπησε και τον 14χρονο γιό της γυναίκας όταν εκείνος προσπάθησε να βοηθήσει την μητέρα του
περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Προσωρινά κρατούμενος, μετά την απολογία του στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε ο 44χρονος που φαίνεται να προσπάθησε να πνίξει την 34χρονη σύντροφό του με δύο κορδόνια μετά από έναν καυγά τους. Ο ίδιος μάλιστα ξυλοκόπησε και τον 14χρονο γιό της, που έσπευσε να βοηθήσει τη μητέρα του.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με την καταγγελία, συνέβη μετά από έναν καυγά τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής (14/12/2025) στο σπίτι της 34χρονης γυναίκας, με καταγωγή από την Ουκρανία, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και μάλιστα μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόληση της με τις πολεμικές τέχνες. Κατήγγειλε επίσης ότι ο 44χρονος κινήθηκε και εναντίον του γιου της, όταν εκείνος πήγε να βοηθήσει την μητέρα του.

Ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται περί ενδοοικογενειακής απόπειρας ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, κατά συρροή.

Κατά πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι έγινε φραστικό επεισόδιο, αλλά δεν άσκησε βία ούτε στην σύντροφό του ούτε στο ανήλικο. Υποστήριξε επίσης ότι ο καβγάς ξεκίνησε ύστερα από σκηνή ζηλοτυπίας που του έκανε η 34χρονη.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα που ομόφωνα του «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές.

