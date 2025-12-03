Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 24χρονη – Άνδρας την πήγε στο σπίτι του και προσπάθησε να τη βιάσει

Τον εφιάλτη έζησε μια νεαρή γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 24χρονος, προσφέρθηκε να την πάει σπίτι της, όμως εκείνος την οδήγησε στο δικό του και προσπάθησε να τη βιάσει.

Το περιστατικό συνέβη την Δευτέρα 01.12.2025, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, όταν ο άνδρας σταμάτησε με το αυτοκίνητο μπροστά στην 24χρονη και προσφέρθηκε να την μεταφέρει στο σπίτι της.

Όταν την έπεισε, έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του, που ήταν να την οδηγήσει στο δικό του σπίτι με το ζόρι.

Εκεί κλείδωσε τις πόρτες και προσπάθησε να την βιάσει, όμως όταν εκείνη αντιστάθηκε, ο 24χρονος άλλαξε γνώμη και τη μετέφερε και την παράτησε σε διπλανό χωριό.

Ο 24χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού και της παράνομης κατακράτησης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Κατόπιν αυτεπάγγελτης προανάκρισης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης μεσημβρινές ώρες χθες (02-12-2025), συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό, για απόπειρα βιασμού και παράνομη κατακράτηση.

Συγκεκριμένα, την προηγούμενη ημέρα, σε χωριό της Θεσσαλονίκης, ο προαναφερόμενος άντρας οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προσέγγισε συνομήλική του ημεδαπή και στάθμευσε το όχημα μπροστά της, πείθοντάς την να την μεταφέρει στην οικία της. Μετά την επιβίβασή της, την οδήγησε στην οικία του όπου με την βία και κλειδώνοντας όλες τις πόρτες, αποπειράθηκε να ενεργήσει ασελγείς πράξεις σε βάρος της. Η παθούσα αντιστάθηκε και ο δράστης αφού υπαναχώρησε, την μετέφερε με το αυτοκίνητο και την άφησε σε διπλανό χωριό.

Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου, με τη συνδρομή προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός του κατά το χρόνο των προαναφερόμενων πράξεων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.