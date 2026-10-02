Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει αδερφός καρκινοπαθή που έκανε θεραπείες στην κλινική που κλείνει – «Νιώθω τύψεις και οργή»

Οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα κακές, ενώ το δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν ο αδελφός του βρισκόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε απαράδεκτη κατάσταση
Η κλινική που σφραγίζεται
Η κλινική που σφραγίζεται
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Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα με τους ασθενείς να νοσηλεύονται σε άθλιες συνθήκες.

Ο Ζήσης Ναούμ είδε τον αδερφό του να σβήνει μέσα στην κλινική που λειτουργούσε παράνομα στη Θεσσαλονίκη. Έπασχε από καρκίνο και επισκέφθηκε την κλινική για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Η θεραπεία ξεκίνησε κανονικά, ενώ σε κάποια φάση χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στην κλινική.

Ο Ζήσης Ναούμ περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον αδελφό του. Όπως αναφέρει, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα κακές, ενώ το δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν ο αδελφός του βρισκόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε απαράδεκτη κατάσταση.

Ο αδελφός του τελικά έφυγε από τη ζωή. Όταν ο Ζήσης Ναούμ όταν έμαθε ότι το ογκολογικό τμήμα της κλινικής δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, όπως καταγγέλλεται, τα συναισθήματά του ήταν, όπως λέει, οργή, τύψεις και θυμός.

«Όταν λοιπόν πήγα εκεί, σε αυτές τις πρώτες φορές που πηγαίναμε στην κλινική, καθόμασταν στο ισόγειο και συζητούσαμε και τον ανεβάσανε σε θάλαμο. Εκεί αντίκρισα πραγματικά άθλιες συνθήκες. Το δωμάτιο νοσηλείας ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση», περιέγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχει ένα αίσθημα δικαίωσης, αλλά κα βαθιάς θλίψης, καθώς  δεν είχε αναφέρει όσα είχε δει, καθώς, όπως τονίζει τότε βίωνε τον πόνο από την απώλεια του αδελφού του.

Πρόκειται πάντως για μια ακόμη καταγγελία στις πολλές που έχουν δει το φως.

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