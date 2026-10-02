Ελλάδα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα

Μαζί της στη εδώλιο κάθονται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ
Κατερίνα Παπακώστα
Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
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Για τις 20 Νοεμβρίου 2026 αναβλήθηκε η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα και των υπολοίπων τριών κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η υπόθεση της Κατερίνας Παπακώστα είναι η πρώτη από τις τέσσερις δίκες γαλάζιων βουλευτών μετά την εκτεταμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Μαζί της στη εδώλιο κάθονται ο τότε Πρόεδρος του Οργανισμού, Δημήτρης Μελάς, ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένας συνεργάτης της βουλευτή της ΝΔ.

Και οι τέσσερις κατηγορούνται για πλημμεληματικές πράξεις. Ειδικότερα, η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, ηθική αυτουργία σε απιστία.

Οι υπόλοιποι κατηγορούνται κατά περίπτωση για απόπειρα απάτης με υπολογιστή κατά το συμφερόντων ΕΕ, ηθική αυτουργία σε απάτη υπολογιστή, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, απιστία και ηθική αυτουργία σε απιστία.

Η αναβολή δόθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου της Κατερίνας Παπακώστα. Στο δικαστήριο έδωσε το «παρών» μόνο ο Δημήτρης Μελάς.

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