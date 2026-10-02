Ελλάδα

Η Παγώνη απαντά στην Καρυστιανού για το μηχάνημα βιοσυντονισμού και τον έλεγχο στο ιατρείο της – «Πρέπει να δηλώνονται όλα»

Αν και η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό κατά τον έλεγχο στο ιατρείο της, η Ματίνα Παγώνη ανέφερε πως το πόρισμα της επιτροπής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα
Η Παγώνη απαντά στην Καρυστιανού για το μηχάνημα βιοσυντονισμού και τον έλεγχο στο ιατρείο της – «Πρέπει να δηλώνονται όλα»
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Σε δημόσια κόντρα μετατράπηκαν οι δηλώσεις της Ματίνας Παγώνη για το μηχάνημα βιοσυντονισμού που βρέθηκε στο ιατρείο της Μαρίας Καρυστιανού, στη Θεσσαλονίκη. Η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου επέμεινε και σήμερα (02.10.2026) στο ότι εφόσον το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί, είναι παράνομο. Τόνισε πως ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα του Συλλόγου από τον έλεγχο που έγινε στο ιατρείο της για να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, παρά τους ισχυρισμούς της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Η Ματίνα Παγώνη μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε η Μαρία Καρυστιανού και τις αναφορές της για τον έλεγχο του ιατρείου της από τον ΙΣΘ, το μηχάνημα βιοσυντονισμού αλλά και το γεγονός πως από όλους τους γιατρούς που «έπιασε» το Medwatch για πιθανές παραβάσεις, μόνο το δικό της γνωστοποιήθηκε.

Απαντώντας στην δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν χρειάζεται καν να δηλωθεί, η ίδια επέμεινε πως απαγορεύεται ρητά να υπάρχουν μηχανήματα στα ιδιωτικά ιατρεία που δεν έχουν γνωστοποιηθεί στους Ιατρικούς Συλλόγους. Τόνισε για ακόμα μία φορά πως οι διαφημίσεις ιατρικών μηχανημάτων δεν επιτρέπονται.

Σχετικά με το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης βρήκε κάτι το μεμπτό κατά τον έλεγχο του ιατρείου της Μαρίας Καρυστιανού, ξεκαθάρισε πως ακόμα δεν γνωρίζει τίποτα. Αν και οι δημοσιογράφοι επέμειναν πως η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είπε πως βγήκε «καθαρή» στην έρευνα, η πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε πως το πόρισμα θα βγει σε λίγες ημέρες.

Στην καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού πως το όνομά της βγήκε στα κανάλια για καθαρά πολιτικούς λόγους, η ίδια έφερε σαν παράδειγμα και τον έλεγχο που θα γίνει για τον Γιώργο Πατούλη.

Κατέληξε στο ότι δεν παίρνει πίσω καμία της δήλωση μέχρι να βγει το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου για να αποδειχθεί εν τέλει αν η Μαρία Καρυστιανού έχει υποπέσει σε κάποια παρανομία.

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