Ελλάδα

Όλυμπος: Ανήλικοι μαθητές ένιωσαν ξαφνική αδιαθεσία στο καταφύγιο Πετροστρούγκα – Με ελικόπτερο η αεροδιακομιδή τους

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πέντε ανήλικοι ηλικίας 17 χρόνων, ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία τα ξημερώματα της Παρασκευής (02.10.2026) και ενώ φιλοξενούνταν στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές για την αεροδιακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Οι 5 ανήλικοι, μαθητές ιδιωτικού σχολείου, βρέθηκαν στο γνωστό καταφύγιο του Ολύμπου, στα πλαίσια σχολικής εκδρομής. Σταδιακά ξεκίνησαν να νιώθουν αδιαθεσία, πιθανόν από τροφική δηλητηρίαση, με αποτέλεσμα οι καθηγητές να καλέσουν σε βοήθεια για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Φέρεται να ξεκινήσαν εμετούς, διατηρώντας ωστόσο τις αισθήσεις τους.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ενώ ελικόπτερο ετοιμάζεται να προσεγγίσει το σημείο για την αεροδιακομιδή τους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
154
118
90
90
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ιός του Δυτικού Νείλου: 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι παρά τις φθινοπωρινές συνθήκες – Ποιοι δήμοι παραμένουν στο «κόκκινο»
Ακόμα 27 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 5 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, στοιχεία που αποδεικνύουν...
Ιός του Δυτικού Νείλου: 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι παρά τις φθινοπωρινές συνθήκες – Ποιοι δήμοι παραμένουν στο «κόκκινο»
Η ανάπλαση της ΔΕΘ από όραμα πράξη
Η ανάπλαση της ΔΕΘ αφορά το μέλλον της Θεσσαλονίκης και βρίσκεται σήμερα πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίησή της. Η Νέα ΔΕΘ έχει πολλές...
Ανάπλαση ΔΕΘ
«Καμπανάκι» για νέα κακοκαιρία στην Κρήτη - Βροχές, καταιγίδες και άνεμοι στα 9 μποφόρ από το απόγευμα
Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικαιροποιήθηκε τα μεσάνυχτα - Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω απαγορευτικού απόπλου
(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Newsit logo
Newsit logo