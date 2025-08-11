Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει η μαρτυρία της 10χρονης που βιάστηκε από τον σύντροφο της μητέρας της – «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει»

Σοκαριστική είναι η μαρτυρία της 10χρονης για τον βιασμό της από τον σύντροφο της μητέρας της στη Θεσσαλονίκη. Η ανήλικη περιέγραψε στους αστυνομικούς και την παιδοψυχολόγο τη φρίκη που βίωνε στα χέρια του 37χρονου και της 24χρονης.

Η μαρτυρία της 10χρονης ήταν αποκαλυπτική για τον βιασμό που υπέστη από τον 37χρονο Ρομά σύντροφο της 24χρονης μητέρας της, η οποία όχι μόνο δεν τον απέτρεπε αλλά τον βοηθούσε να ασελγεί στο κορμάκι του κοριτσιού, σε μία υπόθεση που εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

«Εκείνος ήταν που πρώτα με χτυπούσε και μετά μου έκανε πράγματα φρικτά. Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει. Πονούσε όλο μου το σώμα. Φώναζα, πάλευα, αλλά τον βοηθούσε η μητέρα μου, που μου κρατούσε σφιχτά τα χέρια για να μην μπορώ να κουνηθώ και να αντισταθώ…».

Τα παραπάνω ανέφερε σε αστυνομικούς και παιδοψυχολόγους το 10χρονο κορίτσι για τις εφιαλτικές στιγμές που βίωνε στα χέρια της μητέρας της και του συντρόφου της.

«Με χτυπούσαν και οι δύο για να σταματήσω να αντιστέκομαι. Φώναζα βοήθεια, αλλά δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. Όλο αυτό έγινε πολλές φορές, δεν σταματούσαν, δεν ήξερα τι να κάνω. Εκείνος χτυπούσε και τη μάνα μου, πολλές φορές…», ανέφερε η μικρή στους αστυνομικούς, οι οποίοι με την απαιτούμενη λεπτότητα ξεδιάλυναν τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Το χρονικό της φρίκης

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Ιουλίου, όταν η 24χρονη μητέρα κατέφυγε στο αστυνομικό τμήμα Θέρμης Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας τον 37χρονο σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και για βιασμό της ανήλικης κόρης της.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, προσέγγισαν με τη βοήθεια ειδικού παιδοψυχολόγου τη 10χρονη και επιβεβαίωσαν ότι το κοριτσάκι είχε βιαστεί από τον 37χρονο.

Ωστόσο, η συνέχεια της υπόθεσης πήρε σοκαριστική τροπή, καθώς η ανήλικη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της όχι μόνο ήταν παρούσα στον βιασμό της αλλά την κρατούσε ακίνητη, διευκολύνοντας τον 37χρονο να ικανοποιεί τις αρρωστημένες του ορέξεις, ασελγώντας στο παιδικό σώμα της.

Μετά την ομολογία του παιδιού, η 24χρονη μητέρα συνελήφθη, ενώ η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 37χρονου στα σύνορα στον Προμαχώνα, καθώς ετοιμαζόταν να εγκαταλείψει τη χώρα και να μεταβεί στη Βουλγαρία. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ασκήσει σε βάρος του ζευγαριού ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας του, κατάχρηση ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι δύο τους κρίθηκαν νωρίτερα τη Δευτέρα (11.08.2025) προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.