Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο πατέρας της 14χρονης που πέθανε μετά από επέμβαση το 2021 – «Πήγαμε με γεμάτη αγκαλιά και φύγαμε με φέρετρο»

Για μια επέμβαση που θα της άλλαζε τη ζωή, ετοιμαζόταν η 14χρονη Γωγώ από τη Θεσσαλονίκη το 2021. Κανείς ωστόσο δεν ήξερε ότι το νήμα της ζωής της θα κοβόταν απότομα και η οικογένειά της θα βυθιζόταν στο πένθος από ένα ιατρικό λάθος.

Πέντε χρόνια μετά και οι γονείς της Γωγούς θρηνούν το παιδί τους που «έφυγε». Ο πατέρας της ανήλικης, ο πατέρας Βησσαρίων ξέσπασε μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», λέγοντας ότι ζητά απαντήσεις από «τον γιατρό που ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού» του μετά την επέμβαση, ενώ τόνισε ότι θέλει να ακούσει μια συγγνώμη και έκανε λόγο για δόλο, για τα όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη το 2021.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι γονείς της 14χρονης αποφάσισαν να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο γιατρό στην παιδική παχυσαρκία. «Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι εγώ, σε 12 ημέρες, το παιδί σου θα πάει στο γυμναστήριο ξανά. Το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν πήρα δεύτερη και τρίτη γνώμη από άλλους γιατρούς. Ήμουν ευκολόπιστος», είπε αρχικά ο πατέρας Βησσαρίων.

Όμως φαίνεται όμως, όλα πήγαν λάθος. Το παιδί υποβλήθηκε σε χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου, πήρε εξιτήριο και τρεις μέρες μετά μπήκε ξανά στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους, αφήνοντας την τελευταία της πνοή.

«Δεν στέρησε μόνο το παιδί το δικό μου, στέρησε το παιδί και από τη μάνα του. (…) Εμάς μας ρώτησαν τι περάσαμε και τι περνάμε;», ανέφερε ο πατέρας της Γωγούς. Μάλιστα, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» έκανε λόγο για δόλο και όχι αμέλεια, ενώ περιέγραψε τον Γολγοθά που πέρασε η αδικοχαμένη κόρη του.

«Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Και αυτό δεν έχει δόλο; Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Εμείς πήγαμε με μία αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο. Δεν ντρέπονται λίγο;», τόνισε στη συνέχεια.

Το όνειρο

Ο πατέρας Βησσαρίων περιέγραψε ένα συγκλονιστικό προφητικό όνειρο που είδε με το παιδί του, αναφέροντας: «Βλέπω τη Γωγώ ντυμένη στα λευκά. ‘Μπαμπά μου γιατί είσαι εδώ;’

Λέω ‘Γωγώ μου τι είναι εδώ;’ ‘Μπαμπά πρέπει να φύγεις, δεν είναι για σένα αυτός ο τόπος, πρέπει να γυρίσεις πίσω στη μαμά και στα παιδιά. Είμαι καλά’, μου λέει, ‘χαίρομαι, θέλω μόνο να μην κλαίτε’».

Σύμφωνα με τον πατέρα της 14χρονης, ο γιατρός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.