Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών ανηλίκων μετά από άγριο ξυλοδαρμό εφήβων στην Πυλαία

Τρεις έφηβοι συνελήφθησαν αφού επιτέθηκαν σε συνομηλίκους τους σε πάρκο της Πυλαίας για να τους αποσπάσουν χρήματα
Περιπολικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Η βραδιά εξελίχθηκε σε επίθεση το Σάββατο (22.11.2025) στη Θεσσαλονίκη, όπου τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία επειδή προσπάθησαν να ληστέψουν βίαια μια ομάδα εφήβων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες —μαζί με έναν τέταρτο συνεργό που αναζητείται— εντόπισαν τα θύματά τους σε πάρκο της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας τους απειλητικά χρήματα πριν προχωρήσουν στην επίθεση.

Όταν οι νεαροί που προσεγγίστηκαν αρνήθηκαν να τους δώσουν οτιδήποτε, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο από αυτούς, προκαλώντας τους τραύματα τόσο σοβαρά ώστε ένας από τους εφήβους να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε ευάλωτα άτομα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ανησυχητικά στοιχεία για τη νεανική παραβατικότητα: Εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες και συμμετέχουν περισσότερα κορίτσια
Καθοριστικό το «τρίγωνο» οικογένεια, σχολείο και social media για τα περιστατικά παραβατικότητας στις νεαρές ηλικίες - Ο ρόλος των δήμων στην αντιμετώπιση του προβλήματος
Little boy sitting alone on floor after suffering an act of bullying while children run in the background. Sad young schoolboy sitting on corridor with hands on knees and head between his legs.
Μετρούν τις πληγές τους από την κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα – Η επόμενη ημέρα των πληγέντων μέσα από φωτογραφίες
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 7 δήμοι - Χωρίς νερό, ρεύμα και αποκλεισμένα από τις γύρω περιοχές πολλά χωριά στη δυτική Ελλάδα - Κλειστά τα σχολεία τη Δευτέρα στη βόρεια Κέρκυρα
Ζημιές
«Οι 2 συλληφθέντες δεν είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας» - Καταθέτει ξανά ο επιχειρηματίας
Τις προηγούμενες ημέρες οι αρχές είχαν κάνει έφοδο στα καταστήματα του επιχειρηματία - Οι αρχές ψάχνουν αποδείξεις για να «δέσουν» τους υπόπτους - Κλήθηκε για 3η φορά για κατάθεση η σύντροφος του ανιψιού του θύματος
68χρονος
Κρατούμενος πρώην παίκτης reality ανεβάζει στο Facebook βιντεοκλίπ μέσα από το κελί – Είχε μπουκάρει στο Εφετείο φορτωμένος με ναρκωτικά
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γοργολίτσας, «συλλαμβάνεται» να χρησιμοποιεί κρυφό κινητό τηλέφωνο για να ανεβάζει στίχους και μουσικά βίντεο στα social media
Ο Βασίλης Γοργολίτσας
15
Ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια μέχρι τη Δευτέρα και μετά νέες καταιγίδες που θα πλήξουν πάλι τα δυτικά
Οι αναρτήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη και του Σάκη Αρναούτογλου - Βουτιά της θερμοκρασίας, ισχυρές βροχές και αφρικανική σκόνη συντελούν το σκηνικό του καιρού των επόμενων ημερών
Βροχή
