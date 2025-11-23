Θεσσαλονίκη: Σύλληψη τριών ανηλίκων μετά από άγριο ξυλοδαρμό εφήβων στην Πυλαία

Η βραδιά εξελίχθηκε σε επίθεση το Σάββατο (22.11.2025) στη Θεσσαλονίκη, όπου τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία επειδή προσπάθησαν να ληστέψουν βίαια μια ομάδα εφήβων.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δράστες —μαζί με έναν τέταρτο συνεργό που αναζητείται— εντόπισαν τα θύματά τους σε πάρκο της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας τους απειλητικά χρήματα πριν προχωρήσουν στην επίθεση.

Όταν οι νεαροί που προσεγγίστηκαν αρνήθηκαν να τους δώσουν οτιδήποτε, οι δράστες επιτέθηκαν σε δύο από αυτούς, προκαλώντας τους τραύματα τόσο σοβαρά ώστε ένας από τους εφήβους να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία για απόπειρα ληστείας, σωματικές βλάβες και επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε ευάλωτα άτομα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των τριών ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σε περιπτώσεις παραβατικότητας ανηλίκων.