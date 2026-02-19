Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για σωρεία διαρρήξεων και λεία 155.000 ευρώ

Στην κατοχή του βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου αντιγραφής κλειδιών και μαγνήτης κλειδιών για πόρτες ασφαλείας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi

Συνελήφθη ένας 36χρονος στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση  το τελευταίο δεκάμηνο στις διαρρήξεις και με λεία η οποία εκτιμάται σε 155.000 ευρώ!

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο 36χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, χθες τα ξημερώματα, όταν επιχείρησε να μπει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε – επιπλέον – από την αστυνομική έρευνα διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου αντιγραφής κλειδιών και μαγνήτης κλειδιών για πόρτες ασφαλείας.

Χρησιμοποιώντας τα διαρρηκτικά εργαλεία φέρεται να διέρρηξε από τον  Μάιο του 2025 οκτώ σπίτια (κι ένα σε απόπειρα), αρπάζοντας από το εσωτερικό τους 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, μετρητά (1.600 ευρώ), ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
108
99
90
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκτέλεση 200 στην Καισαριανή: «Ήμουν 10 χρονών, ανέβηκα στη μάντρα και τα είδα όλα – Βάζανε Έλληνες, έδινε εντολή ο Γερμανός και τους σκοτώνανε»
«Ήταν ξαπλωμένοι αυτοί κάτω με τα πολυβόλα και καθάριζαν. Σύμφωνα με τις εντολές που τους δίνανε», περιέγραψε ο Τάσος Χατζηαναστασίου
Δημοπρασία στο eBay με σπάνιες φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Ο Μίνως Μάτσας για την τροπολογία στη συνεπιμέλεια: Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν
«Εγώ δε θα 'θελα να μιλήσω γι' αυτό το θέμα, γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο», τόνισε όταν ρωτήθηκε για τη χρήση της τροπολογίας από την πρώην σύζυγό του, Όλγα Κεφαλογιάννη
Μίνως Μάτσας
Newsit logo
Newsit logo