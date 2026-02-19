Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος για σωρεία διαρρήξεων και λεία 155.000 ευρώ

Συνελήφθη ένας 36χρονος στη Θεσσαλονίκη, με πλούσια δράση το τελευταίο δεκάμηνο στις διαρρήξεις και με λεία η οποία εκτιμάται σε 155.000 ευρώ!

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε ο 36χρονος, με καταγωγή από τη Γεωργία, χθες τα ξημερώματα, όταν επιχείρησε να μπει σε δύο διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Όπως προέκυψε – επιπλέον – από την αστυνομική έρευνα διαμένει παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κατοχή του βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, όπως αντικλείδια, ελάσματα, ταινίες αλουμινίου αντιγραφής κλειδιών και μαγνήτης κλειδιών για πόρτες ασφαλείας.

Χρησιμοποιώντας τα διαρρηκτικά εργαλεία φέρεται να διέρρηξε από τον Μάιο του 2025 οκτώ σπίτια (κι ένα σε απόπειρα), αρπάζοντας από το εσωτερικό τους 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, μετρητά (1.600 ευρώ), ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές συσκευές και προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων.