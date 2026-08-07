Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος με ερυθρά αγγελία για πλαστογραφία, διακίνηση ναρκωτικών, οπλοκατοχή και ληστεία

Ο 31 ετών Τούρκος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα διάφορα αδικήματα
Περιπολικό της Αστυνομίας
Περιπολικό της Αστυνομίας / Eurokinissi
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Στη σύλληψη ενός 31χρονου Τούρκου και διωκόμενου με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών Αρχών, προχώρησαν οι άντρες της αστυνομίας το μεσημέρι της Πέμπτης (06.08.2026).

Η ερυθρά αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της «πλαστογραφίας επίσημου εγγράφου, την αγορά, αποδοχή, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών ή ψυχοτρόπων ουσιών για προσωπική χρήση, την καλλιέργεια κάνναβης προς τον σκοπό της απόκτησης κάνναβης για προσωπική χρήση, απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, απειλή με τη χρήση όπλου, σωματική βλάβη από πρόθεση, κλοπή ιδιοκτησίας ασφαλισμένη με κλειδαριά, σωματική βλάβη από πρόθεση και παραβίαση του απαραβίαστου της κατοικίας», πράξεις για τις οποίες ο Τούρκος είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή δώδεκα ετών, τριάντα τριών μηνών και τριάντα ημερών.

Ο 31 ετών Τούρκος, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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