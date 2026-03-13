Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος με ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών – Είχε καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών

Στα «δίχτυα» της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη χθες (12.03.2026) στη Θεσσαλονίκη 41χρονος Τούρκος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία Τουρκικών Αρχών για «διακίνηση μεταναστών, παράλειψη αναφοράς κρατουμένου και εξύβριση».

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εντοπίστηκε μαζί με ακόμη δύο Τούρκους σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα που επακολούθησε σε διαμέρισμα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο και άδεια ικανότητας οδήγησης, ξένων Αρχών, τα οποία έφεραν φωτογραφία του 41χρονου και τα οποία ήταν καταφανώς πλαστά.

Για τον λόγο αυτό, σε βάρος του σχηματίστηκε και αυτοτελής δικογραφία για πλαστογραφία, η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ για την ερυθρά αγγελία οδηγείται στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά τους δύο ομοεθνείς του, διαπιστώθηκε ότι στερούνται νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων και ως εκ τούτου οδηγήθηκαν σε Τμήμα Δίωξης Μεταναστών, προκειμένου να επιληφθεί προανακριτικά για την παράνομη είσοδο και διαμονή τους στη χώρα.