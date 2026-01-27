Θεσσαλονίκη: 17χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις ανήλικες – Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις έφηβες.

Το περιστατικό ξυλοδαρμού έγινε έξω από επαγγελματικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, όπου όπως περιέγραψε το 17χρονο θύμα, μία από τις τέσσερις κοπέλες την χαστούκισε και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση.

Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η 17χρονη κατήγγειλε πως δύο από τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, ενώ και οι γονείς της νεαρής κατέθεσαν μήνυση.

Μετά τη μήνυση η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.