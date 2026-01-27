Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: 17χρονη δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερις ανήλικες – Στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου

Οι ανήλικες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά
Upset and depressed girl holding smartphone sitting on college campus floor holding head. University sad student suffering from depression sitting on floor at high school. Lonely bullied teen in difficulty with copy space.
iStock

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη, όπου μια 17χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις έφηβες.

Το περιστατικό ξυλοδαρμού έγινε έξω από επαγγελματικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, όπου όπως περιέγραψε το 17χρονο θύμα, μία από τις τέσσερις κοπέλες την χαστούκισε και στη συνέχεια η ίδια έτρεξε να γλιτώσει.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ανήλικες ακινητοποίησαν την 17χρονη στη συμβολή των οδών Κατσιμίδη με Καραμανλή και οι δύο άρχισαν να την χτυπούν βίαια στο κεφάλι και στην πλάτη, δίνοντάς της γροθιές και τραβώντας την από τα μαλλιά.

Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση.

Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η 17χρονη κατήγγειλε πως δύο από τις ανήλικες βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό, ενώ και οι γονείς της νεαρής κατέθεσαν μήνυση.

Μετά τη μήνυση η 17χρονη εξετάστηκε από ιατροδικαστή και καταθέτει στις Αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
115
64
57
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟΚ: Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Ρουμανία – «Πήρα τηλέφωνο και μου είπαν ότι ο αδερφός μου πέθανε»
«Μου είπε ότι ο αδερφός μου πέθανε, δεν τον ρώτησα κάτι παραπάνω, γιατί με το που μου το είπε δεν είχα κουράγιο να ρωτήσω τίποτα», λέει ο αδερφός του 30χρονου
Ο ένας από τους επτά νεκρούς του δυστυχήματος στη Ρουμανία
Η μοιραία σύμπτωση στην τραγωδία με 7 Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ νεκρούς στη Ρουμανία - Ο επαναπατρισμός των σορών, οι τραυματίες και οι σοκαριστικές εικόνες
Σύμφωνα με στοιχεία που έρχονται στο φως, το συγκεκριμένο σημείο που έγινε η τραγωδία θεωρείται «καρμανιόλα» - Έχουν γίνει εκεί, τουλάχιστον άλλα 3 - 4 πολύνεκρα τροχαία
Τραγωδία στη Ρουμανία
«Περίμεναν πώς και πώς να πάνε να δουν τον ΠΑΟΚ» – «Όλοι είναι κάτω από 30 ετών» λέει φίλος των θυμάτων στο δυστύχημα της Ρουμανίας
«Πήγαιναν σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο εξωτερικό» περιγράφει ο άνθρωπος που είδε κάποιους από τους φιλάθλους, λίγες ώρες πριν το μοιραίο ταξίδι
Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Newsit logo
Newsit logo