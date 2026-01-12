Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο οδηγοί για επικίνδυνη οδήγηση – Ο ένας έτρεχε με 128 χλμ σε περιοχή με όριο τα 50χλμ

Βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις
Περιπολικό
EUROKINISSI

Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς για «φιγούρα», προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε άλλους οδηγούς και πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, τους επιβλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο ενώ του αφαιρέθηκε για ένα χρόνο και η άδεια οδήγησης.

Στη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για για οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
149
141
93
78
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη - Σε βάρος του ενός εκκρεμούσε «κόκκινη αγγελία» από την Interpol
Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ
Περιπολικό
«Πανικός» στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καισαριανή λόγω έργων - Κλειστοί οι δρόμοι, ακινητοποιημένα τα οχήματα
Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής Υμηττού, με τα οχήματα στην κάθοδο να ξεκινούν από το ύψος του Παπάγου και να φτάνουν μέχρι τον Καρέα
Κίνηση
Newsit logo
Newsit logo