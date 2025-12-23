Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν 9 άτομα που δρούσαν ως αυτόκλητοι «τιμωροί» και λήστευαν κόσμο

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται 9 νεαρά άτομα, ηλικίας 16 έως 19 ετών, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στην συμμορία των αυτόκλητων «τιμωρών» που εξαπέλυε επιθέσεις και ληστείες στη Θεσσαλονίκη με 4 από τους κατηγορούμενους να είναι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η συμμορία δρούσε με μεθοδικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ψεύτικα προφίλ με γυναικεία στοιχεία στα social media. Μέσα από αυτά, προσέγγιζαν κυρίως ανήλικα θύματα, κλείνοντας «ραντεβού» με διάφορες προφάσεις – από δήθεν πώληση κινητού τηλεφώνου έως ερωτικές συναντήσεις.

Αφού παγίδευαν τα θύματα, τα οδηγούσαν σε άλσος στην περιοχή της Πολίχνης, όπου τα ξυλοκοπούσαν και τους αφαιρούσαν προσωπικά αντικείμενα. Σε μία ιδιαίτερα σοκαριστική περίπτωση, ανάγκασαν θύμα να γδυθεί, καταγράφοντας το περιστατικό σε βίντεο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθη 27χρονος ημεδαπός με τη διαδικασία του αυτοφώρου, κατηγορούμενος για προσέλκυση ανηλίκων για γενετήσιους λόγους.

Η σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες, όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών θυμάτων.

H ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία εννέα (9) μελών εγκληματικής ομάδας που ενέχονται σε περιπτώσεις επιθέσεων εναντίον ατόμων, με τα οποία προηγουμένως έκλειναν «ραντεβού» μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 16 έως 19 ετών (7 νεαρά αγόρια – 2 νεαρά κορίτσια), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της ληστείας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παράβαση της Νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα προαναφερόμενα άτομα ενώθηκαν συστήνοντας εγκληματική ομάδα και χρησιμοποιώντας προφίλ που παρέπεμπε σε γυναικείο όνομα, με διαφορετική πρόφαση κάθε φορά (πώληση κινητού, ερωτικά ραντεβού), έκλειναν ραντεβού με τα υποψήφια θύματα τους, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, τα παρέσερναν εντός άλσους που βρίσκεται στην περιοχή της Πολίχνης, όπου με χρήση σωματικής βίας τους επιτίθονταν και αφαιρούσαν προσωπικά τους αντικείμενα, ενώ σε μία περίπτωση εξανάγκασαν ένα εξ’ αυτών να γδυθεί βιντεοσκοπώντας παράλληλα τις πράξεις τους.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2025, καταγράφηκαν πέντε τέτοιες επιθέσεις σε βάρος ισάριθμων ανδρών, από τους οποίους αφαιρέθηκαν, συνολικά, το χρηματικό ποσό των (480) ευρώ, (6) κινητά τηλέφωνα και διάφορα προσωπικά τους έγγραφα και αντικείμενα.

Σημειώνεται ότι, οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν διαδικτυακό ραντεβού με φερόμενη ανήλικη. Σε μία εξ’ αυτών συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, 27χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της Προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (σχετ. το από 19-11-2025 Ενημερωτικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας).

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι πέντε εκ των εννέα δραστών, έχουν απασχολήσει, κατά το παρελθόν, τις Αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.