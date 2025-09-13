Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Το στολισμένο με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια σπίτι που έγινε viral!

Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από το σπίτι στις Συκιές που φαίνεται ότι φέρνει τα χριστούγεννα… νωρίτερα
Στολισμένο σπίτι
Το στολισμένο σπίτι στις Συκιές / Photo / TikTok

Το καλοκαίρι έχει περάσει ημερολογιακά, με κάποιους λάτρεις των Χριστουγέννων να μετρούν αντίστροφα μέχρι την αγαπημένη γιορτή. Έτσι και κάποιοι στη Θεσσαλονίκη, βιάστηκαν ίσως λίγο παραπάνω να στολίσουν το σπίτι τους.

Τι και αν ακόμη έχει γύρω στους 30 βαθμούς; Ένοικοι πολυκατοικίας στη δυτική Θεσσαλονίκη, στις Συκιές πιο συγκεκριμένα, έβαλαν τα…γιορτινά τους και έγιναν viral.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η πολυκατοικία στις Συκιές έχει γεμίσει με πολύχρωμα λαμπάκια, και είναι… έτοιμη για τα Χριστούγεννα παρά το ότι είναι ακόμη Σεπτέμβριος.

Στο χιουμοριστικό βίντεο που αναρτήθηκε, αναφέρει η λεζάντα: «12/09/2025. Συκιές Θεσσαλονίκη. 104 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Να μπαίνουμε στο κλίμα σιγά σιγά…», αναγράφεται στο χιουμοριστικό βίντεο.

@loukaschatziioann Christmas mood Σεπτεμβρίου #tiktok #mpesfypgamw #fyppp #greecetiktok #christmas All I Want For Christmas Is You – Mariah Carey

 

Βέβαια, όσοι είναι από την περιοχή, δήλωσαν σε σχόλια πως το εν λόγω σπίτι είναι στολισμένο με λαμπιόνια… όλον τον χρόνο, με άλλους να σχολιάζουν χαριτωμένα, πως είναι «μόνιμα σε χριστουγεννιάτικο mood».

