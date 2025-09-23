Θεσσαλονίκη: «Του ζητούσαν χρήματα και πριν την αρπαγή» λέει ο πατέρας του 15χρονου που τον λήστεψαν και τον εκβίαζαν μέσα στο βαν

Τις στιγμές τρόμου που βίωσε ο 15χρονος που έπεσε θύμα αρπαγής και ληστείας από δύο δράστες στη Θεσσαλονίκη μέσα σε βαν, περιγράφει ο πατέρας του, ο οποίος την Τρίτη (23.09.2025) στο newsit.gr.

Μάλιστα όπως ο αναφέρει ο πατέρας, ο ένας από τους δράστες της απαγωγής και ληστείας στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστός του γιου του, ενώ υποστηρίζει ότι άφησαν το παιδί να κατέβει από βαν με την απειλή ότι έχει διορία μίας εβδομάδας να τους καταβάλλει το ποσό των 10.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρωτοφανής επίθεση σημειώθηκε στις 08:10 το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στη Βόλβη της Θεσσαλονίκης κι ενώ ο 15χρονος κατευθυνόταν προς το σχολείο του. Οι δύο δράστες που φορούσαν κουκούλες full face τον πλησίασαν με ένα άσπρο βαν. O συνοδηγός, που όπως προέκυψε αργότερα γνώριζε τον ανήλικο, κατέβηκε από το όχημα και με τη βία τον ανάγκασε να μπει μέσα σε αυτό.

«Χθες το πρωί, κατέβηκε το παιδί κι έφυγε από το σπίτι. Πέρασε το φανάρι και πήγαινε στο σχολείο του, όταν τον πλησίασε ένα άσπρο βανάκι. Ανοίξανε την πόρτα τον έβαλαν μέσα, ενώ και οι δύο φορούσαν κουκούλες. Λίγο αργότερα ο συνοδηγός έβγαλε την κουκούλα και ο γιος μου τον αναγνώρισε, ενώ ο οδηγός δεν έκανε κάτι ανάλογο.

Τον πήγαν στο εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Τότε ο ένας τού πήρε από την τσέπη το ποσό των 70 ευρώ, και του έσκισαν την μπλούζα. Τον άφησαν εκεί, ενώ λίγο πιο πέρα του πέταξαν το κινητό του τηλέφωνο», λέει στο newsit.gr ο πατέρας του 15χρονου και συνεχίζοντας συμπληρώνει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και μου είπαν ότι δεν είχε πάει. Τον καλούσα στο τηλέφωνο και δεν απαντούσε. Πήρα τη γιαγιά του και μου είπε ότι είχε μιλήσει μαζί της κι ότι της είπε ότι είχαν πάρει κάποιοι με ένα βανάκι. Όταν του μίλησα μου είπε ότι καθόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Στην αρχή του ζητούσαν 500 ευρώ και μετά 10.000 ευρώ. Τελικά όταν τον άφησαν τού ζήτησαν να τους πάει σε μία εβδομάδα τα 10.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί του έδειξαν κάτι φωτογραφίες και αναγνώρισε το συνοδηγό. Σήμερα (σ.σ. 23.09.2025) το παιδί είναι καλύτερα».

«Ο 18χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή του γιου του έκαναν παρέα»

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο πατέρας του ανήλικου, ο 18χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή του γιου του έκαναν παρέα. Μάλιστα ο δράστης τού ζητούσε και πριν την αρπαγή χρήματα και του έλεγε θα πουλάνε ναρκωτικά και όπλα.

«Από ένα σημείο και μετά ο γιος μου άρχισε να μου λέει ότι ο άλλος τού έλεγε για χρήματα κι ότι θα πουλάνε ναρκωτικά και μαχαίρια. Το παιδί μου αρνήθηκε και είπε ότι ”δεν κάνω τέτοια πράγματα”. Επειδή ο δικός μου είπε ότι θα φύγει από την παρέα, αυτό τον ενόχλησε. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ναρκωτικών ή κάτι άλλο. Μου είπε ο δικός μου ότι τους είπε ότι δεν θέλει να μπλέξει και του είπα ”να μην κάνει παρέα μαζί του”», λέει ο πατέρας του 15χρονου στο newsit.gr και προσθέτει:

«Πολλές φορές τού έλεγε ”θα σε σκίσω”, ενώ ήρθα κι εγώ μαζί του σε επικοινωνία. Του είπα ότι ο γιος μου είχε πει να του δώσω κάποια χρήματα γιατί είχε προβλήματα, αλλά εγώ του είπα ”δεν μπορώ γιατί πληρώνομαι την τάδε του μηνός”».

Ο 18χρονος κατηγορείται πλέον για «αρπαγή ανηλίκου κατά συναυτουργία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία και ληστεία». Στη συνέχεια, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία και μέχρι τότε, θα παραμείνει υπό κράτηση.