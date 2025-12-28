Θεσσαλονίκη: Τρίδυμα μωρά σώθηκαν από φωτιά σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα – Βίντεο και φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής (28.12.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Επταλόφου της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι.

Τους έβγαλε με ασφάλεια η πυροσβεστική.

Να σημειωθεί ότι οι φλόγες μεταδόθηκαν και στο επάνω διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Από εκεί, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία μητέρα, με τα τρίδυμα παιδιά της και τη γιαγιά τους.

Στο διαμέρισμα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Και οι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η γιαγιά των τριδύμων διασωληνώθηκε, ενώ φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Οι υπόλοιποι – δηλαδή η μητέρα και τα τρία παιδάκια – είναι καλά στην υγεία τους, όπως λέει ο παππούς τους.

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα με γιατρό, καθώς και το ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», επειδή υπήρχαν οι πληροφορίες για τα εγκλωβισμένα μωρά.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.