Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τρίδυμα μωρά σώθηκαν από φωτιά σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα – Βίντεο και φωτογραφίες

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μία μητέρα, τα τρίδυμα παιδιά της με τη γιαγιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η τελευταία διασωληνώθηκε, ενώ φέρει σοβαρά εγκαύματα
Φωτιά σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη
Άγγελος Λαμπίδης

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Κάτω Τούμπα λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Κυριακής (28.12.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Επταλόφου της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε εγκλωβιστεί ηλικιωμένο ζευγάρι.

Τους έβγαλε με ασφάλεια η πυροσβεστική.

Να σημειωθεί ότι οι φλόγες μεταδόθηκαν και στο επάνω διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Από εκεί, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία μητέρα, με τα τρίδυμα παιδιά της και τη γιαγιά τους.

Στο διαμέρισμα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Και οι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο η γιαγιά των τριδύμων διασωληνώθηκε, ενώ φέρει σοβαρά εγκαύματα.

Οι υπόλοιποι – δηλαδή η μητέρα και τα τρία παιδάκια – είναι καλά στην υγεία τους, όπως λέει ο παππούς τους.

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με δύο συμβατικά ασθενοφόρα και μία Κινητή Μονάδα με γιατρό, καθώς και το ασθενοφόρο του «Χαμόγελου του Παιδιού», επειδή υπήρχαν οι πληροφορίες για τα εγκλωβισμένα μωρά.

Τις συνθήκες του περιστατικού διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
144
121
116
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Της είπα μην πας» ήταν τα τελευταία λόγια της μητέρας της 31χρονης που καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια
Τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει στην Αθήνα η νεκροψία - νεκροτομή στις σορούς των τεσσάρων άτυχων ορειβατών για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους
Η δασκάλα που έχασε τη ζωή της στα Βαρδούσια όρη
Newsit logo
Newsit logo