Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που οι διαρρήκτες σφαδάζουν από τον πόνο μετά την πτώση τους από μπαλκόνι

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που δείχνει τους δράστες που μετά από την επεισοδιακή διάρρηξη που έκαναν σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, να σφαδάζουν στον πόνο αφότου έπεσαν από το μπαλκόνι 6 μέτρων στην περιοχή του Δρυμού.

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του karfitsa.gr, οι δύο αλλοδαποί που έκαναν την διάρρηξη, 33 και 35 ετών, βρίσκονται στο έδαφος, έχουν τραυματιστεί σοβαρά λόγω της πτώσης και ουρλιάζουν από τον πόνο. Από την πτώση τους μάλιστα, έχουν συμπαρασύρει κάγκελα και γλάστρες από το μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη.

Οι 2 δράστες αφού εισέβαλαν στο σπίτι και προσπάθησαν να βρουν χρήματα και κοσμήματα, συνειδητοποίησαν πως σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν ένας ηλικιωμένος. Έτσι πήδηξαν στο κενό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά.

Εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους δύο ληστές, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα, κυρίως στα πόδια και κακώσεις.

Ακόμα βέβαια αναζητείται ο τρίτος που τους περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής και κρατούσε τσίλιες.

Σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου.