Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο με τη φονική παράσυρση της 27χρονης από τον 24χρονο – Στη φυλακή ο νεαρός που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και την εγκατέλειψε

Στη φυλακή οδηγείται ο 24χρονος, μετά την καταδίκη του σε 12 χρόνια κάθειρξη, επειδή με τη μοτοσικλέτα του παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μια 27χρονη, την ώρα που περνούσε πεζή έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό με την φονική παράσυρση στη Θεσσαλονίκη, συνέβη το βράδυ της 25ης Αυγούστου του 2022, δύο 24ωρα πριν από τον προγραμματισμένο γάμο της 27χρονης, η οποία νοσηλεύτηκε 6 μέρες σε νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της.

Το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης της άτυχης νηπιαγωγού. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 24χρονο και τον έστειλε στη φυλακή, παρά το γεγονός ότι δήλωσε μετανιωμένος.

Η μητέρα της 27χρονης μίλησε συγκλονισμένη στην εκπομπή: «Ο πατέρας του, τού αγόρασε μηχανή χωρίς να έχει δίπλωμα και έγινε το κακό. Δεν φορούσε κράνος, δεν είχε φώτα αναμμένα, δεν είχε άδεια κυκλοφορίας. Είχε πολλές κλήσεις. Δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση. Είπε ότι στην αρχή δεν κατάλαβε πως χτύπησε άνθρωπο. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν η καινούργια του μηχανή που δεν έπαιρνε μπροστά».

Η μητέρα διέψευσε επίσης ότι η κόρη της επέστρεφε κουρασμένη από μπάτσελορ πάρτι. Όπως είπε, είχε ξεκουραστεί και πήγαινε με φίλες της για τις προετοιμασίες του γάμου.

Παρόμοια έκβαση και σε ένα άλλο τροχαίο αυτή τη φορά στην Κρήτη, με τη Δικαιοσύνη ήταν εξίσου αυστηρή. Ο πατέρας του θύματος στην εν λόγω περίπτωση ανέφερε ότι προσπάθησαν να ρίξουν ευθύνες και στο παιδί του, λέγοντας πως τον τύφλωσαν τα φώτα. Όμως το δικαστήριο δεν δέχτηκε κανέναν από αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Ο εισαγγελέας πρότεινε πολύ βαριά ποινή, σχεδόν 30 χρόνια, για τέσσερα αδικήματα. Οι εικόνες από το τροχαίο είναι πραγματικά σοκαριστικές», είπε.