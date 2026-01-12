Συμβαίνει τώρα:
Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μετά από φωτιά σε σπίτι στον Σοχό

Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, με τις δυνάμεις να εντοπίζουν τη σορό κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 11.01.20256 στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά ξέσπασε σε διώροφο σπίτι στην περιοχή του Σοχού.

Στη φωτιά στον Σοχό Θεσσαλονίκης, βρέθηκε απανθρακωμένη μία ηλθικιωμένη γυναίκα που έμενε μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο, οι πυροσβέστες εντόπισαν μία απανθρακωμένη σορό, που φέρεται να ανήκει στην ηλικιωμένη γυναίκα που έμενε στο σπίτι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 29 πυροσβέστες με 9 οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες.

 

Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά, ενώ μετά την πλήρη κατάσβεσή της, μέσα στα καμένα ερείπια εντοπίστηκε η σορός.

Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

