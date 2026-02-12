Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 26χρονο που άναψε ναυτικές φωτοβολίδες σε ποδοσφαιρικό αγώνα

Στη σύλληψη ενός 26χρονου που ενεργοποίησε ναυτικές φωτοβολίδες σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος την Πέμπτη (12.02.2026).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Πέμπτη, ο νεαρός άναψε δύο ναυτικές φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη (11.02.2026).

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών για τον αθλητισμό, τις φωτοβολίδες και τα όπλα.

Ειδικότερα, κατόπιν λήψης και ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό κύκλωμα εποπτείας και καταγραφής του γηπέδου, ταυτοποιήθηκε ο δράστης, ο οποίος στο 80ο και στο 82ο λεπτό της διάρκειας του αγώνα ενεργοποίησε τους πυρσούς, ενώ, όπως προέκυψε, τυγχάνει οργανωμένος οπαδός της γηπεδούχου ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του βρέθηκε και κατασχέθηκε πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, καθώς και τα ρούχα που φορούσε στο γήπεδο όταν άναψε τις φωτοβολίδες.

Ο 26χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.