Θρίλερ με βρέφος που βρέθηκε μόνο του σε καρότσι στην Ακρόπολη – Γυναίκα κατήγγειλε αργότερα ότι της το έκλεψαν

Το μωρό βρήκε μία περαστική στην οδό Καλλιρρόης, στην Ακρόπολη, το βράδυ της Τετάρτης (3/9/25) και ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα μωρό, περίπου 30 ημερών, που ήταν μέσα σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην Ακρόπολη.

Το βρέφος έχει μεταφερθεί στο Παίδων, με τις έρευνες για την υπόθεση να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Η καταγγελία για αρπαγή

Περίπου μία ώρα μετά τον εντοπισμό του βρέφους, εμφανίστηκε μία γυναίκα Ρομά στο ΑΤ Καμινίων και είπε ότι είχε πάει για να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, ζητώντας από κάποιον να της προσέχει το μωρό.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα είπε η γυναίκα στους αστυνομικούς, ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε μαζί με το μωρό.

Τώρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά της και ελέγχουν το υλικό από κάμερες της περιοχής για να εξακριβώσουν τι έχει συμβεί.

Ρεπορτάζ: Κλαούντιο Σουμπάσι