Θρίλερ στο Ιόνιο: Τα 4 αναπάντητα ερωτήματα, οι κηλίδες αίματος και οι καταθέσεις της συζύγου του Ισπανού επιχειρηματία

Τέσσερα αναπάντητα ερωτήματα, οι κηλίδες αίματος στην πρύμνη του καταμαράν και οι καταθέσεις της 67χρονης συζύγου του Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται, συνθέτουν το παζλ του θρίλερ που διαδραματίζεται εδώ και μία εβδομάδα στα νερά του Ιονίου.

Μπροστά σε μια υπόθεση με πολλά θολά σημεία βρίσκονται οι Αρχές που προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στις συνθήκες και στα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία στη θάλασσα του Ιονίου, που βρισκόταν πάνω στο καταμαράν μαζί με την 67χρονη σύζυγό του.

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Η Κάρμεν Ντίεθ, που εντοπίστηκε με το καταμαράν σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων από την Πύλο από ελληνικό αλιευτικό, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και εμφανώς αγχωμένη. Στις λιμενικές Αρχές ανέφερε ότι ο άνδρας της έπεσε στη θάλασσα στις 18 Αυγούστου και ενώ προσπαθούσε να ξελεπιάσει έναν τόνο που είχε ψαρέψει και υποστήριξε ότι επειδή δεν είχε σήμα στο κινητό της, κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές, τρεις ημέρες αργότερα.

Η 67χρονη γυναίκα φέρεται να γνωστοποίησε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν αλλά και την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα στις 21 Αυγούστου, με αποτέλεσμα η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης να ενημερώσει Ιταλία και Ελλάδα, προκειμένου να κινητοποιήσουν σκάφη και άλλα διασωστικά μέσα.

Το ελληνικό Λιμενικό συνέδραμε στον έλεγχο του ιστιοφόρου αλλά και να το οδηγήσει σε περιοχή της Μεσσηνίας.

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Από την πλευρά της, η ιταλική Ακτοφυλακή ξεκίνησε από τις Συρακούσες με σκοπό να φτάσει στο σημείο της θάλασσας, όπου είχε πέσει, σύμφωνα με την 67χρονη, ο άνδρας της.

Και αν όλες οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ωστόσο προκύπτει μια σειρά αναπάντητων ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με τις ενέργειες αλλά και με τη στάση που τήρησε η 67χρονη γυναίκα μετά την πτώση του επιχειρηματία από το Μπούργος.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Χωρίς να προκύπτει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, οι Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί η γυναίκα δεν σταμάτησε ή δεν μείωσε την ταχύτητα του καταμαράν, προκειμένου να βοηθήσει τον σύζυγό της.

Ακόμα και εάν ήταν επικίνδυνο να προσεγγιστεί ο 66χρονος που είχε πέσει μέσα στη θάλασσα με το καταμαράν, στο πίσω μέρος του σκάφους υπήρχε ένα μικρό φουσκωτό, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διάσωση αλλά αυτό παρέμεινε στη θέση του.

Παρότι η 67χρονη διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και φέρεται να γνώριζε κανόνες ναυσιπλοΐας, δεν εξέπεμψε σήμα SOS από το σύστημα με το οποίο είναι εξοπλισμένα σχεδόν όλα τα σκάφη.

Ένα ακόμα αναπάντητο ερώτημα προκύπτει με τα σωσίβια που υπήρχαν πάνω στο καταμαράν, εκ των οποίων αυτό που βρισκόταν στο πίσω μέρος του σκάφους παρέμεινε στη θέση του παρότι ο Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα είχε πέσει μέσα στη θάλασσα.

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και ο χρόνος επικοινωνίας της 67χρονης με τις Αρχές. Η σύζυγος του Ισπανού επιχειρηματία ενημέρωσε για το περιστατικό τρεις ημέρες μετά την πτώση στη θάλασσα και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε σήμα στο κινητό της τηλέφωνο και ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνουν τα συγγενικά τους πρόσωπα μετά το περιστατικό.

Από εκεί και πέρα, οι Αρχές εξετάζουν και τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στην πρύμνη του καταμαράν και βάσει των όσων ισχυρίστηκε η 67χρονη προήλθαν από το καθάρισμα του ψαριού από τον 66χρονο.