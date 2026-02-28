Θρίλερ στον Κολωνό: Έγκυος βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της – Προσήχθη ο σύζυγός της

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν σύζυγος εντόπισε τη έγκυο γυναίκα του, νεκρή στον Κολωνό, το μεσημέρι του Σαββάτου 28.02.2026..

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρήκε την σύζυγό του που ήταν έγκυος νεκρή μέσα στο ισόγειο που έμεναν στον Κολωνό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για το περιστατικό στην οδό Καλλικρατίδου στην κεντρική γειτονιά της Αθήνας, περίπου στις 15.30.

Η γυναίκα έφερε τραύμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού. Ο σύζυγος, ο οποίος εργάζεται ως ντελίβερι, ειδοποίησε τις αρχές και όπως είπε η 30χρονη είχε πέσει από τη σκάλα, με τα τραύματά της να μην συνάδουν με την μαρτυρία του συζύγου σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν γείτονες του ζευγαριού, υπήρχαν αρκετά συχνά καυγάδες μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχει καταγγελία για κάποιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Μία άλλη μαρτυρία, αναφέρει ότι ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και δεν πιστεύει ότι ο 38χρονος της έκανε κακό.

Ο 38χρονος σύζυγος της προσήχθη και εξετάζεται, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Κολωνού. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν αποκλείσει την περιοχή και εξετάζουν το ενδεχόμενο της γυναικοκτονίας.