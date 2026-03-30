Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος

Θρίλερ στου Ζωγράφου από τον εντοπισμό των σορών μιας μητέρας και της κόρης της μέσα σε διαμέρισμα. Οι σοροί βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη το βράδυ της Κυριακής (29.03.2026) ενώ η πόρτα του δωματίου τους ήταν σφραγισμένη με στόκο. Ο γιος της οικογένειας έχει προσαχθεί και εξετάζεται για την υπόθεση.

Όλα ξεκίνησαν στις 26 Μαρτίου 2026, όταν συγγενικά πρόσωπα των δύο θυμάτων στου Ζωγράφου, έσπευσαν στις αστυνομικές αρχές εκφράζοντας τις υπόνοιές τους ότι ο 54χρονος ενδέχεται να έχει προκαλέσει κακό στην 91χρονη μητέρα του και την 56χρονη αδελφή του. Οι δύο γυναίκες αγνοούνταν εδώ και μήνες. Ωστόσο, το οικείο αυτό πρόσωπο δεν υπέβαλε επίσημη κατάθεση με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές να καλέσουν τους πλησιέστερους συγγενείς προκειμένου να αποσαφηνίσουν το τι έχει συμβεί.

Έτσι και έγινε καθώς τα δύο αδέλφια της ηλικιωμένης γυναίκας μετέβησαν στα αστυνομικά τμήμα για κατάθεση στις 27 Μαρτίου. Την επόμενη ημέρα, οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα της οδού Κουσίδη στου Ζωγράφου και χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, χωρίς να τους ανοίγει κανείς. Το ίδιο έκαναν και στις 29 Μαρτίου βρίσκοντας αυτή τη φορά τον γιο της άτυχης γυναίκας ο οποίος αφού άνοιξε την πόρτα, στη συνέχεια αρνήθηκε στους αστυνομικούς την είσοδο στο διαμέρισμα.

Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα και η αδερφή του μένουν σε άλλο σπίτι, επί της οδού Ρόδων. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του και ταυτόχρονα ξεκίνησαν έρευνα στο διαμέρισμα που υπέδειξε ο 54χρονος. Εκεί, παρουσία κλειδαριά, διαπιστώθηκε ότι το διαμέρισμα ήταν εγκαταλελειμμένο και έτσι επέστρεψαν στο διαμέρισμα στην οδό Κουσίδη.

Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην του δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Στις 22:30 ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος διέταξε τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας και έτσι οι αρχές βρήκαν τις σορούς σε προχωρημένη σήψη.

«Είχε ψυχολογικά προβλήματα ο γιος»

Γείτονας της οικογένειας μίλησε στο newsit.gr τόσο για τον 54χρονο όσο και για την αδελφή του τονίζοντας πως οι καυγάδες στο συγκεκριμένο σπίτι ήταν συνεχείς.

Ανέφερε μάλιστα πως ο γιος αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

«Η κόρη δεν ήταν πολύ καλά, ήταν άρρωστη και έτρεχε στους γιατρούς. Ο αδελφός είχε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, δεν έβγαινε έξω από το σπίτι παρά μόνο για ψώνια», ανέφερε αρχικά.

«Είχαν συνεχείς τσακωμούς. Ο γιος δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα του διαμερίσματος, ήταν δύσκολος στις επικοινωνίες του. Καταλάβαινες πως δεν είναι καλά. Έτρεχαν στα νοσοκομεία, ερχόντουσαν ασθενοφόρα εδώ. Μας έκανε εντύπωση που δεν βλέπαμε την μητέρα και την κόρη. Άλλος γείτονας της οικογένειας μας είπε πριν από 1.5 μήνα του ερχόταν μία δυσάρεστη μυρωδιά από το διαμέρισμα», αποκάλυψε.