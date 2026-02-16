Θρήνος στη Λήμνο: «Έσβησε» 53χρονος ενώ έκανε την καθημερινή του γυμναστική

Μία απροσδόκητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λήμνο, βυθίζοντας το νησί στη θλίψη. Ένας 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αιφνίδια, μετά από μία συνηθισμένη αθλητική του δραστηριότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, ο άτυχος άνδρας παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα και έντονο θωρακικό άλγος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής του άσκησης σε περιοχή της Λήμνου όπου διέμενε.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναζήτησε ιατρική καθοδήγηση και κατευθύνθηκε άμεσα προς το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά την έγκαιρη άφιξή του στις υγειονομικές εγκαταστάσεις, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαρύ καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Προχώρησαν σε διασωλήνωση και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μάχη για τη ζωή του χάθηκε λίγη ώρα αργότερα.