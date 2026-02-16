Ελλάδα

Θρήνος στη Λήμνο: «Έσβησε» 53χρονος ενώ έκανε την καθημερινή του γυμναστική

Οι γιατροί στο νοσοκομείο του νησιού προχώρησαν σε διασωλήνωση και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές
ΜΕΘ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Μία απροσδόκητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λήμνο, βυθίζοντας το νησί στη θλίψη. Ένας 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αιφνίδια, μετά από μία συνηθισμένη αθλητική του δραστηριότητα, γεγονός που έχει προκαλέσει σοκ.

Σύμφωνα με το limnoslive.gr, ο άτυχος άνδρας παρουσίασε ανησυχητικά συμπτώματα και έντονο θωρακικό άλγος αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής του άσκησης σε περιοχή της Λήμνου όπου διέμενε.

Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, αναζήτησε ιατρική καθοδήγηση και κατευθύνθηκε άμεσα προς το Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Παρά την έγκαιρη άφιξή του στις υγειονομικές εγκαταστάσεις, η κλινική του εικόνα επιδεινώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι θεράποντες ιατροί διέγνωσαν βαρύ καρδιακό επεισόδιο και ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Προχώρησαν σε διασωλήνωση και κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια αναζωογόνησης, ωστόσο ο 53χρονος υπέστη διαδοχικές ανακοπές.

Παρά την κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού, η μάχη για τη ζωή του χάθηκε λίγη ώρα αργότερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
77
67
58
52
47
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν είχε όπλο και δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε το συμβάν» λέει ο δικηγόρος του Βούλγαρου βαρυποινίτη για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού
Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Λαμίας, «στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ρετζάι
Φυλακές Δομοκού
Newsit logo
Newsit logo