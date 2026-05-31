Θρήνος στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με μηχανή

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος «έφυγε» επί τόπου, ενώ ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε
Απίστευτη τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα έναν 20χρονο και έναν 46χρονο στην Πάτρα, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος, έφυγε από την πορεία της και ανετράπη.

Η πρόσκρουση στο κιγκλίδωμα ήταν τόσο σφοδρή που ο 20χρονος «έφυγε» επί τόπου, ενώ ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση όπου κατέληξε. Στο σημείο επικράτησε πανικός, η κυκλοφορία σταμάτησε και με ασθενοφόρα μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο φορούσαν κράνος, σύμφωνα με το tempo24.news. Πατέρας και γιος κατοικούσαν στην Αρχαία Ολυμπία.

Το οδόστρωμα είχε γεμίσει αίματα ενώ οι περίοικοι κατήγγειλαν ότι ένα ακόμη τροχαίο έγινε στο σημείο, αφού εκεί εκτελούνται έργα εδώ και 10 χρόνια.

