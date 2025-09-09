Θύμα επίθεσης δημοτικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη – Τον χτύπησε 34χρονος επειδή έκοψε δέντρο

Ένα μικρό δέντρο ήταν η αφορμή ξυλοδαρμού ενός δημοτικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη. Ο 61χρονος εργαζόμενος δέχθηκε άγρια χτυπήματα όταν 34χρονος συνειδητοποίησε πως είχε κοπεί το δεντράκι που είχε φυτέψει.

Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε το πρωί της Δευτέρας (08.09.2025) στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Όπως κατήγγειλε ο δημοτικός υπάλληλος, την ώρα που έκοβε δέντρα, ο 34χρονος ξεκίνησε να του φωνάζει μέχρι που εν τέλει δέχθηκε μπουνιά. Ο 34χρονος προκάλεσε φθορές και στο χορτοκοπτικό μηχάνημα.



Ο 34χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.