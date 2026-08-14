Ελλάδα

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και έπεσαν πάνω σε άλλα 6 – Στο νοσοκομείο 2 τραυματίες

Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινήτων, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές
Οι ζημιές σε αυτοκίνητο από το τροχαίο
Οι ζημιές σε αυτοκίνητο από το τροχαίο / φωτο thesspost
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Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί (14/8/2026) στη Θεσσαλονίκη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, και πήραν σβάρνα άλλα έξι.

Το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη έγινε στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Καλλιδοπούλου και σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση οι οδηγοί έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινήτων, με συνέπεια να πέσουν πάνω σε άλλα έξι σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Στο σημείο κλήθηκε και οδική βοήθεια, καθώς το ένα από τα δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα υπέστη εκτεταμένες φθορές.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο», σε καλή κατάσταση.

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Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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