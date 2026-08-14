Φωτιά στη Χαλκιδική: Μάχη των πυροσβεστών με διάσπαρτες εστίες στη Σίβηρη – Βελτιωμένη η εικόνα, απομακρύνθηκαν 481 κάτοικοι

Η ολονύκτια μάχη των πυροσβεστών στη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής οδήγησε σε μία βελτιωμένη εικόνα το πρωί της Παρασκευής (14/8/2026), αφού δεν υπάρχει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο το έργο των πυροσβεστών δεν έχει τελειώσει αφού εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες.

Χωρίς σταματημό και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πάλευαν με τις φλόγες οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς στη Χαλκιδική για να περιορίσουν τις ενεργές εστίες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπυρώσεις.

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Καθοριστική για την προσπάθεια των πυροσβεστών είναι και η υποχώρηση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση και συνέβαλαν στη γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Από το βράδυ της Πέμπτης η Πυροσβεστική είχε ενισχύσει τα πεζοπόρα τμήματα, προκειμένου να επιχειρούν οργανωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στα διάσπαρτα μέτωπα και να αποτραπούν μεγάλες αναζωπυρώσεις.

Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

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Η φωτιά στη Χαλκιδική / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Δύο ακόμη μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παραμένουν σε διασπορά δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και «κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση τεσσάρων μηνυμάτων από το 112 για την ενημέρωση και κυρίως για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», με την «κινητοποίηση όλων των φορέων ήταν άμεση σε στεριά και θάλασσα».

Εκκένωση 481 ανθρώπων

Μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από την περιοχή που απειλήθηκε από τις φλόγες.

«Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας με 6 ασθενοφόρα οχήματα, 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα και 3 μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό περιπολούν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς», είχε αναφέρει ο κ. Βαθρακογιάννης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ

Με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι.

Από αυτούς, 285 μεταφέρθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ άλλοι 196 επιβιβάστηκαν στο πλοίο SPEED RUNNER JET, το οποίο είχε πλεύσει από νωρίς στην περιοχή για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Κατά τη μεταφορά των ατόμων δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Η Πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες εξακολουθούν να δημιουργούν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Ο κ. Βαθρακογιάννης είχε προειδοποιήσει από το βράδυ της Πέμπτης ότι αναμένονταν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, εξαιτίας των πολύ ισχυρών και κατά περιόδους θυελλωδών ανέμων.

Για τον λόγο αυτό, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Πυροσβεστικής προβλέπει ότι οι περιοχές που βρίσκονται στην Κατηγορία Κινδύνου 4 θα αντιμετωπίζονται με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα που προβλέπεται για τις περιοχές της Κατηγορίας 5.