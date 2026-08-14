Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή στην Αλφειούσα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (14.08.2026) στην Ηλεία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη 01:30 τα ξημερώματα στην Αλφειούσα Ηλείας. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχημάτα.

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Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου.