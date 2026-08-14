Ελλάδα

Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή στην Αλφειούσα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης

Πιθανολογείται πως η φωτιά ξέσπασε από πτώση κορμού σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το μέτωπο
Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή στην Αλφειούσα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης
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Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (14.08.2026) στην Ηλεία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη 01:30 τα ξημερώματα στην Αλφειούσα Ηλείας. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχημάτα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Οι ενισχυμένοι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων οι οποίες παλεύουν με τις φλόγες μαζί και με εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.

Πιθανολογείται πως η φωτιά ξέσπασε από πτώση κορμού σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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