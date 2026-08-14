Φωτιά στην Ηλεία στην περιοχή στην Αλφειούσα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Οι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο κατάσβεσης

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας (14.08.2026) στην Ηλεία με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε κατά τη 01:30 τα ξημερώματα στην Αλφειούσα Ηλείας. Στο σημείο έσπευσαν τουλάχιστον 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχημάτα.
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Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Πύργου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Οι ενισχυμένοι άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων οι οποίες παλεύουν με τις φλόγες μαζί και με εθελοντές και υδροφόρες του δήμου.
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Πιθανολογείται πως η φωτιά ξέσπασε από πτώση κορμού σε καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλφειούσα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.