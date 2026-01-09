Τηλεόραση «πέταξε» από σχάρα αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού και ο οδηγός δεν το πήρε χαμπάρι

Την στιγμή που μία τηλεόραση εκσφενδονίζεται από σχάρα αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, κατέγραψε κάμερα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, η τηλεόραση «πετάει» από το αυτοκίνητο στο οδόστρωμα, την ώρα που το αυτοκίνητο βρίσκεται στη μεσαία λωρίδα στη λεωφόρο Συγγρού.

Δίπλα του και ελάχιστα πιο πίσω ένα λεωφορείο το οποίο αποφεύγει την τηλεόραση, όπως και έτερο όχημα που κινείτο πίσω από το αυτοκίνητο από όπου έπεσε η συσκευή.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν αντιλήφθηκε την τηλεόραση που έπεσε, με τον ίδιο να συνεχίζει την πορεία του.