Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» – Νέες Προσφορές, νέα τιμή

Περιέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, για την «Μητέρα» των Εκκλησιών, την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ
Την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας».

Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας γιορτάζει 10 χρόνια κυκλοφορίας με νέα μειωμένη τιμή και συνεχίζει να σας προσφέρει σπάνιες Συλλογές βιβλίων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητικής την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Μην χάσετε το βιβλίο.

Ιεροσόλυμα

Από την πολύτιμη Συλλογή βιβλίων Θησαυροί της Ορθοδοξίας.

Περιέχει σπάνιο φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες, για την «Μητέρα» των Εκκλησιών, την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους Αγίους Τόπους, σε ένα πνευματικό ταξίδι ζωής.

Την επόμενη εβδομάδα ακολουθούν τα βιβλία ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ και ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ-ΠΟΝΤΟΣ

