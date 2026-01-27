Ελλάδα

Την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Το συλλεκτικό βιβλίο που προσφέρει η Κιβωτός στο φύλλο της Πέμπτης
Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και σας προσφέρει για πρώτη φορά το συλλεκτικό βιβλίο «Θαυμάσιος Βίος και Διδασκαλία του Οσίου πατρός ημών Γεωργίου Χοζεβίτου του Κυπρίου».

Ένα σπάνιο βιβλίο, όπου ο μοναχός Παύλος περιγράφει την Ιερά Μονή Χοζεβά, τον βίο του Αγ. Γεωργίου  Χοζεβίτου, του Αγ. Ιωάννου Χοζεβίτου, της Παναγίας του Χοζεβά, τα θαύματα, αλλά και την ιστορία των ιερών τόπων, γύρω από την Μονή. Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού της Ορθοδοξίας, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

