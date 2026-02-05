Ελλάδα

Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Τα βιβλία που προσφέρει η Κιβωτός στο φύλλο της Πέμπτης
Η εφημερίδα  Κιβωτός της Ορθοδοξίας  κυκλοφορεί την Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου και σας προσφέρει για πρώτη φορά δυο συλλεκτικά βιβλία για να επιλέξετε: «Θαύματα Αρχαγγέλου Μιχαήλ» και «ο Γέρων π. Παΐσιος ο Αγιορείτης».

«Θαύματα Αρχαγγέλου Μιχαήλ»: Ένα σπάνιο βιβλίο που προσφέρει η Κιβωτός της Ορθοδοξίας για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Ταξιάρχη, με ιστορίες, διδαχές και τα εξαίρετα θαύματα του. Πολυσέλιδο, έγχρωμο, πολυτονικό, με σπάνιες φωτογραφίες του Αγίου, από όλη την Ελλάδα.

«Ο Γέρων π. Παΐσιος ο Αγιορείτης»: Ένα πολυσέλιδο βιβλίο του Ορθοδόξου Ιδρύματος «Aπόστολος Βαρνάβας», όπου μεταφέρει την γνωριμία με τον Άγιο, την πορεία, τις ιστορίες και τα σπουδαία μηνύματα προς όλους τους ανθρώπους.

Για βιβλία και εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με το φύλλο της Κιβωτού της Ορθοδοξίας, πληροφορίες και παραγγελίες, τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr.

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

