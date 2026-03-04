Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Την Πέμπτη, Μαρτίου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη τη Συλλογή της και κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται στην εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

– όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

– βυζαντινής τεχνοτροπίας

– σε κανονικό μέγεθος

– με ειδική προστατευτική θήκη

– με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr. Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.