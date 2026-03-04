Ελλάδα

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου κυκλοφορεί το νέο φύλλο της Εφημερίδας «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»

Η «Κιβωτός της Ορθοδοξίας» επανακυκλοφορεί ολόκληρη τη συλλογή της από εικόνες, μετά τη μεγάλη ζήτηση που παρουσιάστηκε
Την Πέμπτη, Μαρτίου, η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί ολόκληρη τη Συλλογή της και κάθε εβδομάδα σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε.

Οι εικόνες που απεικονίζονται στην εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας είναι ενδεικτικές, υπάρχει μεγάλη ποικιλία εικόνων, αναζητήστε στα περίπτερα την πολύτιμη εικόνα για εσάς!

– όλες οι εικόνες είναι ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία

– βυζαντινής τεχνοτροπίας

– σε κανονικό μέγεθος

– με ειδική προστατευτική θήκη

– με μία πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

Διαβάστε ακόμη:

Σχολικό Ερωτηματολόγιο της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως στην «Κ.τ.Ο.»: Οι μαθητές προτιμούν την απόδοση των Λειτουργικών Κειμένων στη δημοτική – Οι νέοι εμπιστεύονται την Εκκλησία

Αγρυπνίες και δεήσεις για τον τερματισμό του πολέμου

Σπάρτης Ευστάθιος: Να είμαστε υπερήφανοι όσοι ανήκουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Ορθοδοξία στην Εκπαίδευση επί ημερών του Καποδίστρια

Θεσ/νίκης Φιλόθεος: Η πίστη δεν είναι ιδεολογία, αλλά ζωντανή εμπειρία

Για παλαιότερα βιβλία και εικόνες που κυκλοφόρησαν με το φύλλο της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, books@ikivotos.gr. Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.

