Ελλάδα

Τήνος: Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Δρόμοι άνοιξαν στα δύο

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών
Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Τήνο
πηγή φωτογραφίας tinostoday.gr

Σημαντικές ζημιές προκάλεσαν οι ισχυροί νοτιάδες των τελευταίων ημερών στην παραλία του Αγίου Φωκά στην Τήνο. Η ισχυρή κακοκαιρία επηρέασε τόσο την ακτογραμμή όσο και το οδικό δίκτυο του κυκλαδίτικου νησιού.

Μετά το κατάστημα «Νerό» στην Τήνο, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας έχει δημιουργηθεί μεγάλη τρύπα στο οδόστρωμα από το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας.

Το σημείο παρουσιάζει αυξημένη επικινδυνότητα για τους οδηγούς.

Την ίδια ώρα, καθίζηση έχει υποστεί τμήμα του δρόμου απέναντι από το εστιατόριο «Σαν το Αλάτι».

Οι ζημιές είναι εμφανείς και χρειάζεται προσοχή και σε αυτό το σημείο στη διέλευση των οχημάτων.

Για την προστασία των διερχόμενων οδηγών, ο Δήμος Τήνου έχει προχωρήσει στην τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων στα επικίνδυνα σημεία.

Καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Τήνο
πηγή φωτογραφίας tinostoday.gr

Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
117
77
76
72
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρίνα Σταυράκη είχε πέσει θύμα ληστείας άλλες 2 φορές: Της «άρπαξαν» το Rolex από το χέρι και έφυγαν με λεία 34.000 ευρώ
Πριν 8 μήνες λήστεψαν το ίδιο σπίτι στην Γλυφάδα, ενώ τον Μάιο του 2022 είχαν μπει και στο εξοχικό της σπίτι στη Μύκονο, με τη λεία να εκτιμάται στα 12.000 ευρώ
Μαρίνα Σταυράκη
Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης: Τον έδιωξαν από κέντρο υγείας και «έσβησε» στον δρόμο – Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκομείο
Ο πατέρας του Κώστα Κοσμίδη αποκάλυψε ότι ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μισή ώρα μετά το έμφραγμα που υπέστη ο γιος του και παρά τις προσπάθειες ο 51χρονος κατέληξε
Κώστας Κοσμίδης
13
«Ποιος οδηγεί απόψε;»: Το κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου για τα τροχαία και το αλκοόλ – Βίντεο
«Μία μόνο εκστρατεία δεν διορθώνει αυτό το δραματικό πρόβλημα», σχολιάζει ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, αναφερόμενος στους θανάτους και τους τραυματισμούς από ανεύθυνη οδήγηση και χρήση αλκοόλ
Άλιμος «Ποιος οδηγεί απόψε;»
Newsit logo
Newsit logo