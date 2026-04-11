Το Άγιο Φως ταξιδεύει από το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα σε όλη τη χώρα – Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε η υποδοχή του

Το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου, έφτασε το Άγιο Φως στην Ελλάδα, με ειδική πτήση με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, από το Τελ Αβίβ. Στο αεροδρόμιο, πραγματοποιείται τελετή και η υποδοχή γίνεται με τιμές αρχηγού κράτους.



Μετά την τελετή υποδοχής, στο διεθνές αεροδρόμιο Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, το Άγιο Φως, θα μεταφερθεί με ειδικές πτήσεις σε όλη την επικράτεια, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η λειτουργία της Ανάστασης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, από άκρη σε άκρη.

Το Άγιο Φως μεταφέρουν στην Αθήνα ο επικεφαλής της αποστολής και εκπρόσωπος της κυβέρνησης υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος και ο εκπρόσωπος της ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, Βαρθολομαίος..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Άγιο Φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, άγημα των ενόπλων δυνάμεων το οποίο απέδωσε τιμές, ενώ στην υποδοχή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η φιλαρμονική μπάντα Μαρκοπούλου η οποία παιάνισε τον εθνικό ύμνο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, ο σύλλογος Ποντίων Λαυρίου με την εικόνα της Αναστάσεως, ο σύλλογος Μικρασιατών Ραφήνας, κ.α.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι το Άγιο Φως της πίστης μας υπό οποιοδήποτε συνθήκες νικάει πάντα τα σκοτάδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Γιάννης Λοβέρδος, είπε ότι το Άγιο Φως συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, την αγάπη, την ελπίδα και την ειρήνη. Είπε ότι ήταν πολύ δύσκολη προσπάθεια η μεταφορά του Φωτός υπό τις συνθήκες που επικρατούν και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί η επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Ο πρώτος σταθμός του είναι το Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου πλήθος κόσμου αναμένει την άφιξή του και από εκεί μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας, μέσω ειδικών πτήσεων, αλλά και οδικώς. Έχουν προγραμματιστεί 18 ειδικές αεροπορικές πτήσεις που θα διανείμουν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια.

Το Άγιο Φως έφτασε στο Μετόχι, λίγο πριν τις 8:30 το βράδυ σε κλίμα κατάνυξης, όπου γίνεται δοξολογία λίγο πριν μοιραστεί στους πιστούς. Το Θείο Φως, μεταφέρθηκε από τον έξαρχο του Παναγίου Τάφου αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο.

Αναλυτικά τα δρομολόγια της AEGEAN και της Olympic Air:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 21:00 – 21:50