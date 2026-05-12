Τιθορέα: Ειδική στις μεταμφιέσεις η «ομάδα των 8», με περούκες και ψεύτικα μουστάκια – Οι 11 ληστείες με «μπάζα» άνω των 483.000 ευρώ

Από το περασμένο Σάββατο (09.05.2026), πέντε ομάδες του ελληνικού FBI, με ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς που «χτένιζαν» την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας και της Φθιώτιδας, για να «βάλουν στο χέρι» τους ληστές της Τιθορέας και να καταφέρουν τελικά να τους πιάσουν με μια κινηματογραφική επιχείρηση στο Αλεποχώρι Κορινθίας.

Μάλιστα, η συμμορία, μετά τη μεγάλη επιδρομή στην τράπεζα, περιφερόταν για έξι ολόκληρες ώρες στα βουνά προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν τα ίχνη τους καθώς ο τελικός τους προορισμός ήταν το Λουτράκι Κορινθίας. Όμως δεν πρόλαβαν. Οι αρχές που είχαν ήδη αρχίσει να σφίγγουν επικίνδυνα τον κλοιό γύρω τους, κατάφεραν να «μπλοκάρουν» τους ληστές στο Σχίνο Αλεποχωρίου και πριν αντιδράσουν και σηκώσουν το βαρύ οπλισμό που κουβαλούσαν πάνω τους, οι δεκαπέντε αστυνομικοί τους κύκλωσαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Μια άγρια ομάδα που χτυπούσε από τον Ιανουάριο του 2022 με αρχηγό έναν 30χρονο σκληρό κακοποιό, δεξί του χέρι την 26χρονη σύντροφο του που αποτελούσε και τον συνδετικό κρίκο με τα υπόλοιπα έξι μέλη της άγριας συμμορίας και οδηγό μια 24χρονη που πήγαινε και «μάζευε» τους ληστές μετά από κάθε καταδρομική επίθεση.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την έρευνα του ελληνικού FBI, η «ομάδα των 8», που μέχρι στιγμής έχει εμπλακεί σε 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα στις περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας μια απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων, με «μπάζα» που ξεπερνά τις 483.000 ευρώ, δεν χτυπούσε τυχαία.

Τα μέλη, πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ειδικοί στις μεταμφιέσεις

Όπως προέκυψε απο την έρευνα των αρχών, η συμμορία ηταν και ειδικοί στις μεταμφιέσεις. Χρησιμοποιούσαν, περούκες, ψεύτικα γένια και μουστάκια για να μην αναγνωρίζονται και να μπουκάρουν ανενόχλητοι στους στόχους τους.

Δεν ειναι τυχαίο οτι απο τις εφόδους των Αρχών, στο στρατηγείο – καβάντζα στο Γαλάτσι, καταχέσθηκαν έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες, ενώ στη ληστεία της Τιθορέας οι δυο εκ των ληστών εμφανίστηκαν ως ηλικιωμένοι με ψεύτικα μουστάκια και γένια ενώ έξω απο το υποκατάστημα, ο συνεργός σε ρόλο τσιλιαδόρου περίμενε με το καλάζνικοφ στο χέρι σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά.