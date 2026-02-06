Το φακελάκι των 3.000 ευρώ το πλήρωσε 50.000 – Βαριά καταδίκη για τον πρώην διευθυντή της Καρδιολογικής του Ιπποκράτειου

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για φακελάκι καταδικάστηκε ο πρώην διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύψους 3.000 ευρώ.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο γιατρό για δωροληψία.

Επιπλέον του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 30.000 ευρώ. Στον πρώην διευθυντή της καρδιολογικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου δόθηκε αναστολή έως την έφεση και του επιβλήθηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχει καταδικαστεί ο εν λόγω καρδιοχειρουργός για ανάλογη πράξη.

Χαρακτηριστικοί είναι οι διάλογοι στην δικαστική αίθουσα:

Κατηγορούμενος: «Χαίρομαι που είναι καλά. Είναι τιμή για μένα που σώθηκε αυτό το περιστατικό. Πέταγα από τη χαρά μου και νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν ευγνώμονες. Αισθάνομαι πάρα πολύ πικραμένος και παγιδευμένος από την άλλη…».

Πρόεδρος: Τα λεφτά γιατί δεν τα δώσατε πίσω; Γιατί στην αστυνομία είπατε ότι είναι για την κόρη σας;

Κατηγορούμενος: Ναι γιατί είχα αλλά 300 ευρώ μαζί για την κόρη μου. Αυτά εννοούσα.

Πρόεδρος: Της είπατε ότι συνήθως παίρνω πέντε αλλά για σένα θα πάρω τρία.

Κατηγορούμενος: Δεν είπα ότι θα πάρω 3.000. είπα ότι για αυτή την τεράστια επιτυχία που έγινε οφείλω να κάνω ένα τραπέζι στους συνεργάτες μου. Δεν ζήτησα τίποτα. Το εξέλαβε λάθος η κυρία.

Πρόεδρος: Της είπατε να πληρώσει το τραπέζι;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν ζήτησα τίποτα.

Πρόεδρος: Τότε γιατί το είπατε

Κατηγορούμενος: Έπρεπε να το πω γιατί ήμουν τόσο χαρούμενος που το είπα εν τη ρυμη του λόγου.

Πρόεδρος: Άρα της είπατε ότι θα κάνετε σεις το τραπέζι στους άλλους; Η κυρία τι είπε σε αυτό;

Κατηγορούμενος: Η κυρία συμπεριφέρθηκε καλά, δεν έχω παράπονο. Δεν το είπα για να συνδράμει στο τραπέζι, το είπα από τη χαρά μου.

Πρόεδρος: Σας είπε ότι “αυτά μάζεψα…” όμως…

Κατηγορούμενος: Βιαζομουν έπρεπε να πάω στο χειρουργείο και μέσα στη βιασύνη μου της “είπα κάνε ότι νομίζεις”. Δεν κατάλαβα τι είχε μαζέψει. Εμείς που χειρουργουμε καρδιά είμαστε πολύ λίγοι και το άγχος μας είναι τεράστιο. Μετά από μια τέτοια επιτυχία ούτε που είχα σκεφτεί να ζητήσω λεφτά. Που να φανταστώ ότι είναι καλωδιωμενη, με προσημειωμένα χαρτονομίσματα… Εμείς οι καρδιοχειρουργοι είμαστε όλοι επιθετικοί άνθρωποι, είμαστε με τα μαχαίρια… Άμα θέλουμε καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον.

Πρόεδρος: Δηλαδή λέτε ότι καποιος την έβαλε;

Κατηγορούμενος: Δεν έχω αποδείξεις, έχω ενδείξεις. Έσωσα τον άρρωστο και δεν ζήτησα τίποτα. (…) Εμένα με φωνάζουν Άγιο Παντελεήμονα. Η καρδιά είναι δώρο Θεού, δεν έχει ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Ήμουν ταγμένος να κάνω τον άνθρωπο καλα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η καταγγέλλουσα.

«Κάποια στιγμή η κόρη μου ρωτούσε πιο πολλά πράγματα και μετά έβγαλε έξω την κόρη μου και μου λέει εγώ για αυτήν την δουλειά παίρνω 5000 για σένα θα πάρω 3000€. Μόλις βγήκε από την εντατική ήρθε ο γιατρός και μου είπε έλα στο γραφείο μου. Του είπα να τον τακτοποιήσω. Εγώ του είπα ότι δεν τα είχα υπολογίσει αυτά τα χρήματα. Πήγα ξανά την επόμενη, του είπα γιατρέ δεν είχα ενημέρωση για να ξέρω να τα υπολογίσω. Μου είπε δεν πειράζει όσα έχεις. Του έδωσα τα χρήματα, δεν τα μέτρησε και μπήκαν οι αστυνομικοί. Βλέπω τώρα ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά γιατί η υγεία του συζύγου μου ανεβαίνει», ανέφερε.