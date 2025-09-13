Ελλάδα

Το κάστρο της Μεθώνης στέκει αγέρωχο μέσα στους αιώνες

Στα νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου υψώνεται το κάστρο της Μεθώνης, ένα επιβλητικό και εμβληματικό μνημείο, που ενσαρκώνει οκτώ αιώνες μαχών, εμπορίου και πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων
Το κάστρο της Μεθώνης
Το κάστρο της Μεθώνης / EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χτισμένο στη χερσόνησο του Αγίου Νικολάου στη Μεσσηνία, το κάστρο της Μεθώνης εκτείνεται σε περίπου 93 στρέμματα και έχει μήκος 700 μέτρα. Η στρατηγική του θέση, δίπλα σε ένα ιδανικό φυσικό λιμάνι, το κατέστησε ήδη από τον Μεσαίωνα βασικό σταθμό για τους προσκυνητές προς τους Αγίους Τόπους, αλλά και για τους εμπόρους που συνέδεαν τη Δύση με την Ανατολή.

Όταν οι Βενετοί κατέλαβαν το κάστρο το 1209, μετέτρεψαν τον τόπο σε ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο και λιμάνι ανεφοδιασμού στη Μεσσηνία, σε τέτοιο βαθμό ώστε να το αποκαλούν «το μάτι της Βενετίας». Για σχεδόν τρεις αιώνες το κάστρο γνώρισε την ακμή του, μέχρι να πέσει στα χέρια των Οθωμανών το 1500, ύστερα από μια εξαντλητική πολιορκία.

Ωστόσο, η Μεθώνη δεν έπαψε ποτέ να προκαλεί την επιθυμία των ισχυρών. Οι Βενετοί την ξαναπήραν, οι Οθωμανοί επέστρεψαν, ενώ οι Γάλλοι εγκαταστάθηκαν για λίγο τον 19ο αιώνα. Το 1828, στο πλαίσιο του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και χάρη στην παρέμβαση των γαλλικών στρατευμάτων υπό τον στρατηγό Μεζόν, η οχυρωμένη πόλη πέρασε οριστικά στον έλεγχο των Ελλήνων. Κάθε κυριαρχία άφησε το δικό της αποτύπωμα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό παλίμψηστο.

Το κάστρο της Μεθώνης
EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αξιοθαύμαστη στρατιωτική αρχιτεκτονική

Το κάστρο της Μεθώνης αποτελεί αριστούργημα φρουριακής τέχνης, προσαρμοσμένο στην εποχή του πυροβολικού. Τα ισχυρά τείχη, οι πύργοι και οι προμαχώνες του μαρτυρούν σχεδιασμό ικανό να αντέχει στις πολιορκίες. Η είσοδος, μια μνημειώδης πύλη Αναγεννησιακού ρυθμού, εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή. Μέχρι το 1828 η πρόσβαση γινόταν από ξύλινη γέφυρα· η σημερινή, με δεκατέσσερα πέτρινα τόξα, κατασκευάστηκε από τους Γάλλους.

Το κάστρο της Μεθώνης
EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στο εσωτερικό, ο επισκέπτης συναντά ένα αληθινό υπαίθριο μουσείο: ερείπια ενετικών κατοικιών, οθωμανικά λουτρά, κρύπτη και πυριτιδαποθήκη με πυραμιδοειδή στέγη από την πρώτη ενετική περίοδο. Εκεί βρίσκεται και ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, ένας μονόχωρος ναός πιθανόν της δεύτερης ενετικής κυριαρχίας. Στο παρελθόν, η μητρόπολη της περιοχής είχε μετατραπεί σε τζαμί από τους Οθωμανούς, ένδειξη των θρησκευτικών και πολιτικών ανακατατάξεων που γνώρισε το κάστρο.

Το Μπούρτζι, αλησμόνητο σύμβολο

Απέναντι από το κάστρο υψώνεται το Μπούρτζι, το πιο αναγνωρίσιμο τμήμα του. Ο οκταγωνικός πύργος, που αναδύεται από τη θάλασσα και συνδέεται με το κυρίως φρούριο μέσω πέτρινης γέφυρας, χτίστηκε από τους Οθωμανούς στα τέλη του 15ου αιώνα.

Το κάστρο της Μεθώνης
EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χρησιμοποιήθηκε ως παρατηρητήριο και κάποιες φορές ως φυλακή, χαρίζοντας στο μνημείο μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία που έχει απαθανατιστεί από γενιές ταξιδιωτών και καλλιτεχνών.

Ένας πληγωμένος γίγαντας, μα πάντα όρθιος

Ακόμα και σήμερα το κάστρο μάχεται ενάντια στις δυνάμεις της φύσης. Τα μανιασμένα κύματα του Ιονίου διαβρώνουν ασταμάτητα την ανατολική του πλευρά, αλλά το μνημείο συνεχίζει να στέκεται περήφανο και μεγαλοπρεπές. Η περιήγηση στα τείχη του, η θέα προς το Ιόνιο και το Αιγαίο ή η επίσκεψη στο Μπούρτζι, συνθέτουν μια εμπειρία που σε μεταφέρει εκτός χρόνου, γεμάτη μνήμες.

Το κάστρο της Μεθώνης
EUROKINISSI / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου, και το κάστρο της Μεθώνης δεν είναι απλώς ένα απομεινάρι του παρελθόντος· είναι ένας ζωντανός τόπος, όπου συναντιούνται ιστορίες μαχών, θαλάσσιου εμπορίου και πολιτισμών που άφησαν το στίγμα τους. Κάθε επίσκεψη αποτελεί πρόσκληση σε ένα ταξίδι στην ιστορία και στην εκ νέου ανακάλυψη της μεγαλοπρέπειας αυτού του προμαχώνα στο «αγιάζι των αιώνων».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αυτισμός: Τα πρώτα σημάδια, η διάγνωση και οι δομές υποστήριξης – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Ο αυτισμός είναι μη αναστρέψιμη δια βίου διαταραχή και μπορεί να γίνει αντιληπτή ακόμη και από 14 μηνών - Οι γονείς δικαιούνται θεραπείες ειδικής αγωγής οι οποίες συνταγογραφούνται ετησίως
Παιδί 2
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που αυτοκίνητο χτυπά τη 16χρονη στα Καμίνια - «Ο οδηγός έκανε πως βάζει αλάρμ και την εγκατέλειψε»
«Στην περιοχή υπάρχουν δύο παιδικές χαρές. Πολλοί είναι αυτοί που δεν σταματούν στην διάβαση και τρέχουν ανεξέλεγκτα ειδικά τις βραδινές ώρες ο δρόμος γίνεται πίστα», καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής
Αυτοκίνητο 3
Newsit logo
Newsit logo